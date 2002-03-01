Предлагается запретить вынесение судебных приказов по сделкам, совершенным в простой письменной форме

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В Госдуму поступил законопроект № 104417-7, которым вносятся изменения в статью 122 ГК РФ в части исключения требования, являющегося основанием для вынесения судебного приказа.

Автор проекта - депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Палкин.

Законопроектом предлагается исключить из перечня требований, по которым выдается судебный приказ, требование, основанное на сделке, совершенной в простой письменной форме. Данные требования предлагается рассматривать исключительно в порядке искового производства, в том числе и в упрощенном порядке.

«Настоящий законопроект направлен на защиту интересов и прав граждан (заемщиков) в сфере гражданского судопроизводства. Принятие настоящего законопроекта будет способствовать предотвращению случаев, имеющих место в настоящее время: когда в результате мошеннических действий, гражданин, не заключавший никаких сделок, становится должником на основании судебного акта, вынесенного в соответствии с законом, а также когда микрофинансовые организации и банки, включая в текст договоров условия, нарушающие права потребителя (например включение комиссий, которые накапливаются до крупных сумм и т.п.), используют механизм судебного приказа», - говорится в пояснительной записке.