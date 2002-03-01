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ТОП-10 налоговых споров за 2016 год

20.02.17 17:22
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Налоговый юрист Максим Юзвак рассказывает о наиболее интересных налоговых спорах за 2016 год.
Максим Юзвак

налоговый консультант, кандидат юридических наук

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения139
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
19:59
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
19:57
Клерк
Вилен Гарбузов прокомментировал материал «Билл Гейтс: роботы должны облагаться налогом так же, как люди»
19:30
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
19:22
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
19:19
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
19:19
Аноним прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
19:04
Аноним прокомментировал материал «Знакомимся с новой формой: расчет по страховым взносам»
18:40
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:39
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:38
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:38
Клерк
Вилен Гарбузов прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
18:33
Аноним прокомментировал материал «МИ ФНС №5 по Республике Саха: через МФЦ можно получить ИНН и зарегистрироваться в качестве ИП»
18:27
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:21
Аноним прокомментировал материал «Сословное общество. Кто и как зарабатывает в России?»
18:09
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
17:57
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
17:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
17:44
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
17:32
Аноним прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
17:20
Клерк
Яничка прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
17:17
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал «Андрей Бельянинов, бывший глава Федеральной таможенной службы»
17:15
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
16:57
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Почему в 2017 году вкладывать в ценные бумаги выгоднее, чем в банковские депозиты?»
16:56
Аноним прокомментировал материал «Почему в 2017 году вкладывать в ценные бумаги выгоднее, чем в банковские депозиты?»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
16:51
Аноним прокомментировал материал «Почта России повысит тарифы»
16:47
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
16:38
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал «Почта России повысит тарифы»
16:36
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
16:34
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
16:27
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
16:25
Аноним прокомментировал материал «Простой способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ»
16:16
Аноним прокомментировал материал «НДС хотят повысить до 21%. Ответное предложение по «модернизации» самого зловредного налога»
16:14
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "СТРОЙИНВЕСТ"»
15:47
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Перечень необходимых документов для возврата налога при покупке недвижимого имущества»
15:40
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