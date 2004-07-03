Клерк.Ру
 

Бывший начальник УФНС осужден на 3 года колонии за превышение полномочий

30.06.17 10:14

Накануне Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальнику регионального УФНС и бывшей начальницы контрольного отдела указанного ведомства. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В суде установлено, что с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года руководитель налогового органа дал указание своим подчиненным провести налоговую проверку компании, по результатам которой последним необходимо было выявить налоговые нарушения лишь на сумму не превышающую 10 млн рублей. При этом фактическая задолженность у предприятия по уплате налогов в бюджет составляла более 70 млн рублей.

В результате исполнения обвиняемыми данного незаконного указания государству был причинен ущерб на сумму более 67 млн рублей, сообщает Генпрокуратура.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал их виновными в инкриминируемом преступлении и назначил наказание руководителю в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года, а одной его подчиненной - в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года. Уголовное дело в отношении еще одной сотрудницы ведомства в настоящее время рассматривается в суде.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Другие материалы региона
Рубрики
еще
»
Мнения
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № ММВ-20-20/96@ от 27.06.2017»
вчера, 23:34
Аноним прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № ММВ-20-20/96@ от 27.06.2017»
вчера, 23:11
Аноним прокомментировал материал «Работающий пенсионер без зарплаты не имеет права на индексацию пенсии»
вчера, 20:23
Аноним прокомментировал материал «ПФР рекомендует заранее заботиться об оформлении будущей пенсии»
вчера, 19:41
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 19:28
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 15:48
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 14:39
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:37
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:37
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:36
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
вчера, 14:18
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
вчера, 13:43
Аноним прокомментировал материал «Введение онлайн-касс вынудит мелкий бизнес уйти в тень. Так уже было с ЕГАИС»
вчера, 13:21
Аноним прокомментировал материал «УФНС по Омской области отвечает на вопросы плательщиков земельного налога»
вчера, 13:15
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
вчера, 13:12
Аноним прокомментировал материал «Пять причин оформить электронный больничный: мнение ФСС»
вчера, 12:54
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
вчера, 12:32
Аноним прокомментировал материал «На какие льготы по налогу на имущество вправе рассчитывать пенсионеры»
вчера, 11:55
Клерк
yante прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 11:50
Аноним прокомментировал материал «Обособленные подразделения»
вчера, 09:18
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 09:12
Аноним прокомментировал материал «Глава ФНС лично распорядился не штрафовать тех, кто не успел купить фискальный накопитель для ККТ»
вчера, 06:36
Аноним прокомментировал материал «Силуанов: снижение тарифа взносов выведет зарплату из тени»
вчера, 02:09
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 00:29
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
вчера, 00:12
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
вчера, 00:09
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
23:59
Аноним прокомментировал материал «БАШЭНЕРГОБАНК»
22:27
Аноним прокомментировал материал «Сбербанк сократит количество бухгалтеров в три раза»
22:18
Аноним прокомментировал материал «200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»»
21:28
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Сбербанк сократит количество бухгалтеров в три раза»
21:20
Аноним прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
20:31
Аноним прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
20:29
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
20:09
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
20:01
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
19:57
еще
 