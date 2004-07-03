Бывший начальник УФНС осужден на 3 года колонии за превышение полномочий

Накануне Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальнику регионального УФНС и бывшей начальницы контрольного отдела указанного ведомства. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В суде установлено, что с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года руководитель налогового органа дал указание своим подчиненным провести налоговую проверку компании, по результатам которой последним необходимо было выявить налоговые нарушения лишь на сумму не превышающую 10 млн рублей. При этом фактическая задолженность у предприятия по уплате налогов в бюджет составляла более 70 млн рублей.

В результате исполнения обвиняемыми данного незаконного указания государству был причинен ущерб на сумму более 67 млн рублей, сообщает Генпрокуратура.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал их виновными в инкриминируемом преступлении и назначил наказание руководителю в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года, а одной его подчиненной - в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года. Уголовное дело в отношении еще одной сотрудницы ведомства в настоящее время рассматривается в суде.