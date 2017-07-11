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Правительство решит, кому же быть самозанятым

11.07.17 14:04

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству рассмотрел поправки и рекомендовал принять во втором чтении проект федерального закона № 87981-7 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (об уточнении условий осуществления предпринимательской деятельности).

По мнению одного из авторов проекта Председателя Комитета Павла Крашенинникова, проект направлен на определение правового статуса самозанятых граждан, в том числе, в целях исключения возможности признания их деятельности незаконным предпринимательством.

"Сейчас Гражданским кодексом предусмотрено, что осуществлять деятельность в целях получения прибыли могут только юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. То есть и репетитор, и нянечка обязаны регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, что влечет за собой выполнение различных требований законодательства", - пояснил Павел Крашенинников.

Рассматриваемый проект вносит изменения в кодекс и дает право заниматься предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве ИП по видам деятельности, которые будут утверждаться Правительством РФ.

"Предлагаемые изменения позволят сделать деятельность миллионов самозанятых граждан нашей страны законной, без необходимости сбора и подачи множества различных документов, дадут возможность им «выйти из тени» и не считаться нарушителем или преступником", - заявил Павел Крашенинников.

Однако после прочтения законопроекта складывается впечатление, что депутаты просто не знают, кого отнести к самозанятым лицам и перекладывают проблему на исполнительную власть. Поскольку поручение Президента РФ разобраться с самозанятостью есть, а как это сделать, никто не знает.

Первая попытка заставить зарегистрироваться самозанятых репетиторов и нянь полностью провалилась. Ждем вторую.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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