ФАС изменила процедуру рассмотрения жалоб физлиц на закупки госкомпаний

В июне этого года Верховный суд РФ вынес несколько определений, в которых указал на отсутствие у ФАС России полномочий по рассмотрению жалоб на закупки госкомпаний от лиц, не участвовавших в них.

Антимонопольный орган учел позицию суда и принял в связи с этим решение о процессуальном возврате жалоб, поданных в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, от физических лиц на закупки некоторых видов работ по 223-ФЗ.

Речь идет только о работах, выполнение которых не может быть осуществлено физическими лицами в силу требований законодательства. К ним относятся, к примеру, работы по строительству, реконструкции, капремонту объектов капитального строительства. Для их выполнения необходимо иметь допуск СРО, однако получить его и, как следствие, выполнять такие работы могут только индивидуальные предприниматели или юридические лица, но не физические лица.

Жалобы от физических лиц на такие закупки теперь рассматриваются ФАС России не в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, а в качестве обращений в соответствии с Законом о порядке рассмотрения обращений граждан. И если по результатам рассмотрения таких обращений в действиях заказчиков или организаторов закупок будут выявлены признаки нарушений Закона о защите конкуренции или КоАП РФ, антимонопольный орган примет все предусмотренные законом меры (возбуждение дела, выдача предписания, назначение штрафа), сообщает пресс-служба ФАС.

«Важно отметить, что жалобы от физических лиц на закупки госкомпаний, в которых они могут быть участниками, по-прежнему рассматриваются ФАС России в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции. Также нововведение абсолютно не затрагивает жалобы на закупки по 44-ФЗ», - пояснил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.