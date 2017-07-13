Клерк.Ру
 

ФАС изменила процедуру рассмотрения жалоб физлиц на закупки госкомпаний

13.07.17 11:32

В июне этого года Верховный суд РФ вынес несколько определений, в которых указал на отсутствие у ФАС России полномочий по рассмотрению жалоб на закупки госкомпаний от лиц, не участвовавших в них.

Антимонопольный орган учел позицию суда и принял в связи с этим решение о процессуальном возврате жалоб, поданных в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, от физических лиц на закупки некоторых видов работ по 223-ФЗ.

Речь идет только о работах, выполнение которых не может быть осуществлено физическими лицами в силу требований законодательства. К ним относятся, к примеру, работы по строительству, реконструкции, капремонту объектов капитального строительства. Для их выполнения необходимо иметь допуск СРО, однако получить его и, как следствие, выполнять такие работы могут только индивидуальные предприниматели или юридические лица, но не физические лица.

Жалобы от физических лиц на такие закупки теперь рассматриваются ФАС России не в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, а в качестве обращений в соответствии с Законом о порядке рассмотрения обращений граждан. И если по результатам рассмотрения таких обращений в действиях заказчиков или организаторов закупок будут выявлены признаки нарушений Закона о защите конкуренции или КоАП РФ, антимонопольный орган примет все предусмотренные законом меры (возбуждение дела, выдача предписания, назначение штрафа), сообщает пресс-служба ФАС.

«Важно отметить, что жалобы от физических лиц на закупки госкомпаний, в которых они могут быть участниками, по-прежнему рассматриваются ФАС России в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции. Также нововведение абсолютно не затрагивает жалобы на закупки по 44-ФЗ», - пояснил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
ФАС уличила поставщиков компьютеров ФНС, ФТС и ПФР в антиконкурентном сговоре
 
Новости директору
 
Глава ФАС: 95% торгов госкорпораций - фикция
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения66
Клерк
yante прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
11:30
Клерк
hub прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
11:23
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
11:15
Аноним прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
11:11
Клерк
hub прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
11:10
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
11:08
Аноним прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
11:06
Аноним прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
11:03
Аноним прокомментировал материал «5 минут на уход за ребенком не дает права получать пособие»
11:00
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
10:56
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «5 минут на уход за ребенком не дает права получать пособие»
10:50
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
10:50
Клерк
Sigma_21 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:46
Аноним прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
10:46
Клерк
hub прокомментировал материал «5 минут на уход за ребенком не дает права получать пособие»
10:46
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
10:43
Аноним прокомментировал материал «Как добиться отмены требования об уплате пеней по взносам за 2016 год»
10:41
Аноним прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
10:37
Клерк
hub прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
10:35
Клерк
hub прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
10:31
Аноним прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
10:20
Аноним прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
10:18
Клерк
Manul666 прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
10:14
Клерк
yante прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
10:11
Клерк
Дмитрий Разуваев прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
10:05
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
10:02
Клерк
yante прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
09:59
Клерк
Дмитрий Разуваев прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
09:43
Аноним прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
09:39
Клерк
Дмитрий Разуваев прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
09:36
Клерк
irochka007 прокомментировал материал «Принять участие в переписи населения можно будет со смартфона»
09:36
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
09:35
Клерк
Диана прокомментировал материал «Бухгалтер устраивается на работу: рекрутеры дают лайфхаки, как пройти собеседование»
09:33
Клерк
Дмитрий Разуваев прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
09:30
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
09:20
Аноним прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
09:18
еще
 