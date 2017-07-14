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Петербургского продюсера задержали за обналичку

14.07.17 12:32

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, среди них - продюсер Владимир Смолкин.

"По версии следствия, с начала 2013 по конец 2016 года фигуранты вели незаконную банковскую деятельность, обналичив для юридических лиц через подконтрольные фирмы почти 179 млн рублей. Незаконный доход подозреваемых составил более 11,5 млн рублей", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Трое подозреваемых, включая Смолкина, задержаны.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Смолкин, сын российского актера Бориса Смолкина, является генеральным директором зарегистрированного в Петербурге ООО "ПЦ ВБС" (Продюсерский центр Владимира Борисовича Смолкина).

На сайте продюсерского центра сообщается, что он принимал участие в организации гастролей многих известных артистов. Так, центр сотрудничал с немецкой лаунж-группой "De Phazz", женским шоу "Comedy Woman", американским танцевальным коллективом, сопровождавшим 79-ю церемонию "Оскар", "Pilobolus Dance Theatre", японской пианисткой и композитором Кэйко Мацуи. Компания также организовывала юбилейный концерт группы "Моральный кодекс", 10-летие "Comedy Club", гастроли МХТ им. А.П.Чехова, театра "Современник", театра "Студия Театрального Искусства" Сергея Женовача и другие события.

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