Закон о госзакупках изменят

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Минфин России ведет подготовку пакета поправок в Федеральный закон № 44-ФЗ, направленных на стабильность правового регулирования закупок для государственных и муниципальных нужд, на установление базовых положений о поэтапной выплате аванса, а также на уточнение отдельных положений данного закона.

Предлагается установить, что нормативные акты о контрактной системе в сфере закупок будут вступать в силу не ранее чем по истечении 60 календарных дней со дня их официального опубликования, если иной срок вступления в силу не предусмотрен принимаемыми актами. Исключение обусловлено необходимостью предусмотреть возможность экстренного введения в действие норм и положений, которые невозможно предусмотреть заранее.

Во избежание продолжения практики фрагментарного внесения в Закон № 44-ФЗ изменений при одновременном внесении изменений в иные акты законодательства, Минфин предлагает установить специальное положение о том, что изменения в Закон № 44-ФЗ могут быть внесены только отдельными специальными федеральными законами.

Законопроектом также предусмотрены положения, устанавливающие обязанность заказчика включать в контракт условия о размере, порядке и сроках выплаты аванса, а также положения о поэтапной выплате авансовых платежей, сообщает Минфин.

Вводится положение об установлении размера аванса в виде фиксированного процента от цены контракта, а в случае, если контрактом предусмотрена его поэтапная оплата, такой процент устанавливается в отношении каждого этапа.

При этом Минфин России предлагает предусмотреть условие о том, что выплата аванса в отношении последующего этапа исполнения контракта может быть осуществлена при выполнении и приемке результатов предыдущего этапа.

Данные положения станут препятствием недобросовестным действиям участников закупок и заказчиков по манипулированию с авансом.