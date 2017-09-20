Клерк.Ру
 
0
0

Уголовка за открытие однодневок: очередное дело

20.09.17 11:48
49

В Кировской области за создание однодневок осудили 31-летнего мужчину. 

Он участвовал в создании номинальных структур: занимался поиском подставных лиц для однодневок и собирал документы для их регистрации.

В августе 2017 года 31-летний гражданин приговором суда признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей за непосредственное участие и организацию схем по созданию фирм-однодневок.

УФНС по Кировской области предупреждает, что в соответствии со ст. 173.1 и ст. 173.2 УК РФ за незаконное образование (создание) юрлица, то есть образование (создание) юрлица через подставных лиц, а также представление в регистрирующий орган данных, повлекших внесение е ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юрлица предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее, в феврале 2017 года, приговором суда был осужден житель города Кирова по ч.1 ст.173.2 УК РФ за незаконное предоставление паспорта для образования юрлица.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Когда налоговая откажет в регистрации из-за ИНН
 
Бухгалтерские новости
 
Когда компанию не зарегистрируют из-за возражения
 

»
Мнения 75
<b>Модератор</b>
Над.К
Получается так. В декларации нет возможности указывать по периодам работодатель ИП или нет.
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Аноним
Награждена в 1995 медаль- орден за заслуги перед Отечеством 2 степени, положена ли доплата к пенсии?
За какие заслуги положена доплата к пенсии
Аноним
van1971, Вы писали:Они массово начнут получать ордена и звания! )) Проспали, батенька! Уже д...
За какие заслуги положена доплата к пенсии
Аноним
Если  Вы изучаете ГК, чтобы применять его к семейным отношениям, получится ерунда. обращение...
В массовой ошибке по сдаче имущества в аренду поставлена точка
Клерк
cytu14
При чем здесь юрист? Прежде чем применять право надо выяснить, к чему применять. Право применяетс...
В массовой ошибке по сдаче имущества в аренду поставлена точка
Аноним
Да чего уж там... ширмы какие-то смешные. Надо сразу: магазин, где-то на выселках; чтоб дорога к ...
Депутаты хотят оградить алкоголь ширмами
Аноним
МИНБ берет дважды:1. 0,5% при перечислении с расчетного счета ИП на свою же карту, открытую там-ж...
Суд вступился за предпринимателя, у которого банк списал комиссию за перевод собственных средств
Аноним
На кол этого бизнес-защитника
Депутаты хотят оградить алкоголь ширмами
Аноним
Любой профессиональный спорт - это уродство и болячки годам эдак к сорока.  Ничего не имею п...
Как налоговики выявляют серые зарплаты
Аноним
Да на кол их со своим СОУТ. Задолбали деньги выколачивать из организаций.
К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы
Обслуживающий
ToT
Ну после Открытия и Югры  неудивительно. Все банки станут государственными
Бинбанк может перейти под контроль государства
Бухгалтер-экономист
Галина1977
Видимо, каждый видит то, что ему ближе )))  Может, просто у кого-то плохое зрение?
«Ночной бухгалтер». Свежие сроки по отчетности. Кого торопит соцстрах, шокируют банкиры и иллюстрации
Клерк
Alexej 2011
  Ребенок захотел ходить на Тхэквондо, нам дали заполнить Договор, в нем НЕТ ЦЕНЫ, однако ес...
Как налоговики выявляют серые зарплаты
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник
сначала в петиции надо было собрать 1000 голосов, теперь уже 1,5 тысячи.. Это для чего сделано?
«Ночной бухгалтер». Сериалы для бухгалтера: ФНС vs ПФР, несуществующие недоимки, новые правила учета
Клерк
nmy1
К Путину отношусь хорошо, но не понимаю, как его устраивают такие люди в правительстве. Один гово...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
Над.К, Вы писали:Уменьшать на 50%, то тогда надо было платить авансовые  Да. Вот такая несп...
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Клерк
nmy1
А ведь часть работающих пенсионеров грабят дважды. Первый раз, когда ограничивают перерасчет пенс...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
в других банках такой халявы нет( Да и в РСХБ поди давно отменили  в УБРиР нет процента за в...
Суд вступился за предпринимателя, у которого банк списал комиссию за перевод собственных средств
Аноним
У них  брачные (т.е.  союзные) отношения. Они не являются автономными субъектами в отно...
В массовой ошибке по сдаче имущества в аренду поставлена точка
Аноним
Не обольщайтесь сильно, у моей родственницы (ИП) и с депозитного счета списали долг в этом году.
С каких счетов ИП налоговики могут взыскать долги по налогам
Аноним
1. Пенсионер уже заработал себе пенсию и взыскивать с него взносы можно только по его желанию, ес...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
<b>Модератор</b>
Над.К
Уменьшать на 50%, то тогда надо было платить авансовые  Да. Вот такая несправедливость.
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Аноним
Помним, что санкции за налоговые нарушения в РФ всё ещё никакие в сравнении с США!  Мы так ...
Как налоговики выявляют серые зарплаты
Клерк
cytu14
Честно говоря, я не юрист, и слабо понимаю решение проблемы через брачный договор. Если можете- &...
В массовой ошибке по сдаче имущества в аренду поставлена точка
Аноним
Аноним, Вы писали:имущество в залоге у банка.  даже квартира может потерять рыночную цену по...
Данные о доходах россиян станут доступны банкам
Аноним
То есть, высокопоставленный чиновник из команды текущего и будущего президента на кануне выборов ...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Клерк
klerk.nsk
Человек платит страховые взносы в ПФ от начисленной ЗП (в нашей стране платят организации за сотр...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
Статья не о чем. В реальности все не так, никто никакой вилки при 95% случаев не дает. И так далее.
Как бухгалтеру «продать» себя на собеседовании подороже
Аноним
Спасибо! Новость очень даже кстати!У нас в г. Тольятти Самарской обл. аналогичная ситуация с Межр...
За неформат пояснений к декларации по НДС оштрафовать нельзя
Аноним
А я матерного жеста не заметила, пока не дошла до комментариев )))) Видимо, каждый видит то, что ...
«Ночной бухгалтер». Свежие сроки по отчетности. Кого торопит соцстрах, шокируют банкиры и иллюстрации