Уголовка за открытие однодневок: очередное дело

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В Кировской области за создание однодневок осудили 31-летнего мужчину.

Он участвовал в создании номинальных структур: занимался поиском подставных лиц для однодневок и собирал документы для их регистрации.

В августе 2017 года 31-летний гражданин приговором суда признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей за непосредственное участие и организацию схем по созданию фирм-однодневок.

УФНС по Кировской области предупреждает, что в соответствии со ст. 173.1 и ст. 173.2 УК РФ за незаконное образование (создание) юрлица, то есть образование (создание) юрлица через подставных лиц, а также представление в регистрирующий орган данных, повлекших внесение е ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юрлица предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее, в феврале 2017 года, приговором суда был осужден житель города Кирова по ч.1 ст.173.2 УК РФ за незаконное предоставление паспорта для образования юрлица.