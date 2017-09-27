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Налоговой уголовки станет больше

27.09.17 11:31
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В Генеральной прокуратуре РФ состоялось Координационное совещание руководителей правоохранительных органов, посвященное борьбе с преступностью в налоговой сфере.

В ходе обсуждения участники совещания признали недостаточными усилия правоохранителей по противодействию налоговым преступлениям.

Так, в прошедшем году выявлено 9 283 налоговых посягательства, что на 2,7 % больше, чем в 2015 году (9 041). В I квартале 2017 г. наблюдалось снижение их числа на 1,6 % (2 932 против 2 981). Однако количество деяний, ставших предметом рассмотрения в суде, снизилось в 2016 году на 1,3 % (с 1 643 до 1 622), в I квартале 2017 г. – на 30 % (с 507 до 353).

Уголовное преследование за каждое третье указанное преступное посягательство оканчивается решением о прекращении производства в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В 2016 году – по 1 438 деяниям из 4 001 (36 %), в I квартале 2017 г. – по 321 из 876 (36,6 %). При этом правовых норм, обязывающих виновных компенсировать потери бюджетной системы РФ, законодательство, регламентирующее правоотношения в сфере уголовного судопроизводства, не содержит.

В то же время органами прокуратуры в 2016 году выявлено более 64 тыс. случаев несоблюдения требований закона в налоговой сфере. В целях их устранения внесено 12,3 тыс. представлений, принесено 14,7 тыс. протестов на незаконные правовые акты, направлено в суд более 3 тыс. исков и заявлений. В результате прокурорского вмешательства к административной ответственности привлечены 1,1 тыс. человек, к дисциплинарной – 7,1 тыс., предостережено 553 лица. В следственные органы направлено 129 материалов, по итогам рассмотрения которых возбуждено 101 уголовное дело.

Сохраняется тенденция к росту налоговых преступлений, оставшихся нераскрытыми, – с 4,1 тыс., выявленных в 2015 году, до 4,9 тыс. – в 2016 году (18,9 %). В I квартале 2017 г. их число увеличилось на 20,7 % (с 853 до 1 030).

Одним из наиболее острых вопросов является пресечение противоправных действий, связанных с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость. Число таких фактов удалось уменьшить с 882 (2013 год) до 639 (2016 год). Между тем, налоговые органы ежегодно принимают решения об отказе в возмещении НДС по 20 тыс. обращений налогоплательщиков. То есть примерно в каждом седьмом случае налоговые органы выявляют признаки необоснованного возмещения НДС.

По окончании совещания было принято постановление об организации дополнительных мер для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в налоговой сфере. Так что в следующем году можно ожидать увеличение количества уголовных дел по предпринимательским статьям.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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