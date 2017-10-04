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Должников по алиментам будут признавать безвестно отсутствующими по новым правилам

04.10.17 14:08
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях в Гражданско-процессуальный кодекси ФЗ "Об исполнительном производстве". Поправками предлагается признавать безвестно отсутствующими должников по алиментам, которых не удалось найти в течение года.

Как указало Правительство РФ в пояснительной записке, по состоянию на 31 декабря 2016 года в розыске свыше четырех лет находится более одной тысячи должников по алиментным обязательствам. При этом несмотря на то, что розыскные мероприятия проведены в полном объеме и оказались безрезультатными, взыскатели не проявляют активности для реализации прав детей на пенсионное обеспечение.

Такая позиция связана с отсутствием у взыскателя информации о результатах розыска. В связи с этим предлагается дополнить статью 65 Федерального закона "Об исполнительном производстве" новой частью, согласно которой, в том случае, если розыск оказался безрезультатным, и в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике его место нахождения не установлено, судебный пристав-исполнитель будет информировать взыскателя о безрезультатности розыска, а также разъяснять ему право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.

Кроме того, согласно поправкам судьи после принятия такого заявления обязаны запросить сведения о не найденном гражданине у ФССП, так как ей переданы функции органов внутренних дел по розыску должников. В настоящее время суды подобную информацию у приставов не запрашивают,  что приводит к тому, что они выносят решения об отказе в признании безвестно отсутствующими граждан, являющихся должниками, ввиду того что заявитель в органы внутренних дел с заявлением о розыске не обращался. При этом органы внутренних дел отказывают в приёме заявлений о розыске гражданина, поскольку он является должником, и его розыск отнесён к компетенции судебных приставов-исполнителей.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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