Клерк.Ру
 
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Цитата дня
«Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю»
— Премьер-министр Дмитрий Медведев
19.01.17 10:06
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