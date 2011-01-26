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«Подняв стоимость прокатного удостоверения, мы почистили бы рынок от иностранных фильмов низкого качества и дали бы чуть больше воздуха для российского кино»
— Директор Фонда кино Антон Малышев, комментируя возможность увеличения госпошлины для голливудских фильмов в 1500 раз
25.01.17 10:00
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