— Директор Фонда кино Антон Малышев, комментируя возможность увеличения госпошлины для голливудских фильмов в 1500 раз

«Подняв стоимость прокатного удостоверения, мы почистили бы рынок от иностранных фильмов низкого качества и дали бы чуть больше воздуха для российского кино»