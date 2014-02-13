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«Среди университетов мы на первом месте как кузница олигархов»
— Ректор МГУ Виктор Садовничий
02.02.17 10:00
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Олига́рхия (др.-греч. ὀλῐγ-αρχίαвласть немногих; от др.-греч. ὀλίγοςнебольшой, малый + ἀρχήначало, власть) — политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала) и скорее обслуживает их личные и групповые интересы, а не интересы всех граждан. Олигархи — члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах.

Таким образом, МГУ - кузница олигархического режима.


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