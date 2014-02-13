— Ректор МГУ Виктор Садовничий

Комментарий:
№
Состояние
Место в мировом
рейтинге:
1.
Леонид
Михельсон
$14,4 млрд
60
2.
Михаил
Фридман
$13,3 млрд
63
3.
Алишер
Усманов
$12,5 млрд
73
4.
Владимир
Потанин
$12,1 млрд
78
5.
Геннадий
Тимченко
$11,4 млрд
85
6.
Алексей
Мордашов
$10,9 млрд
93
7.
Виктор
Вексельберг
$10,5 млрд
98
8.
Владимир
Лисин
$9,3 млрд
116
9.
Вагит
Алекперов
$8,9 млрд
124
10.
Герман Хан
$8,7 млрд
128
Олига́рхия (др.-греч. ὀλῐγ-αρχία – власть немногих; от др.-греч. ὀλίγος – небольшой, малый + ἀρχή – начало, власть) — политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала) и скорее обслуживает их личные и групповые интересы, а не интересы всех граждан. Олигархи — члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах.
Таким образом, МГУ - кузница олигархического режима.
№
ФИО
Состояние
Место в мировом
рейтинге:
1.
Леонид
Михельсон
$14,4 млрд
60
2.
Михаил
Фридман
$13,3 млрд
63
3.
Алишер
Усманов
$12,5 млрд
73
4.
Владимир
Потанин
$12,1 млрд
78
5.
Геннадий
Тимченко
$11,4 млрд
85
6.
Алексей
Мордашов
$10,9 млрд
93
7.
Виктор
Вексельберг
$10,5 млрд
98
8.
Владимир
Лисин
$9,3 млрд
116
9.
Вагит
Алекперов
$8,9 млрд
124
10.
Герман Хан
$8,7 млрд
128
Олига́рхия (др.-греч. ὀλῐγ-αρχία – власть немногих; от др.-греч. ὀλίγος – небольшой, малый + ἀρχή – начало, власть) — политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала) и скорее обслуживает их личные и групповые интересы, а не интересы всех граждан. Олигархи — члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах.
Таким образом, МГУ - кузница олигархического режима.