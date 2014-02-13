— Президент России Владимир Путин

Аноним прокомментировал материал «ИФНС 2304» 16:01 Аноним прокомментировал материал «Работник в отпуске по уходу за ребенком: особенности трудовых отношений» 15:55 Аноним прокомментировал материал «Согласие участников общества является обязательным условием для повышения зарплаты директору» 15:44 Аноним прокомментировал материал «НАДЕЖДА» 15:34 Над.К прокомментировал материал «В ПФР напомнили ИП порядок уплаты фиксированных взносов за 2016 год» 15:30 Аноним прокомментировал материал «Исправления и корректировки в счетах-фактурах в 2013 году» 15:30 Над.К прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС» 15:29 Аноним прокомментировал материал «Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России» 15:01 Аноним прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС» 14:59 Аноним прокомментировал материал «В ПФР напомнили ИП порядок уплаты фиксированных взносов за 2016 год» 14:53 НатальяС прокомментировал материал «В Рязанской области перенесён срок начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физлиц» 14:52 НатальяС прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии» 14:50 yante прокомментировал материал «Предупреждение от УФНС Алтая: будьте внимательны при заполнении справки № 2-НДФЛ» 14:49 Mmmaximmm прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста включили в предложения к экономсовету при президенте РФ» 14:49 Аноним прокомментировал материал «Резервы по сомнительным долгам. Расчет и учет» 14:30 Аноним прокомментировал материал «ПФР, не получив данных из ИФНС, пытался взыскать 140 тыс. рублей взносов с ИП, исправно сдающего декларации» 14:23 Аноним прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС» 14:21 Olsama-3 прокомментировал материал «Предупреждение от УФНС Алтая: будьте внимательны при заполнении справки № 2-НДФЛ» 14:07 Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет 14, банки хотят 08, но бухгалтеры выбирают 01» 13:59 Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?» 13:58 Елена_N прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии» 13:56 Аноним прокомментировал материал «Сдавая НДС по ТКС, контрагенты сверяют книги продаж и покупок» 13:40 Над.К прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС» 13:37 Аноним прокомментировал материал «Как работает программа софинансирования для пенсионера с 2018 года?» 13:14 Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил» 12:59 Аноним прокомментировал материал «Как применяется новая норма о замене штрафа предупреждением» 12:50 Аноним прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ» 12:48 Аноним прокомментировал материал «Пенсионер, уволенный в октябре 2016, получит проиндексированную пенсию в феврале 2017» 12:33 Аноним прокомментировал материал «В Кировской области МФО выдала заём под 2379 % годовых» 12:21 Sharlynn прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС» 12:20 Аноним прокомментировал материал «В Тамбове налоговики не принимают отчетность и шантажируют директоров и собственников» 12:10 Аноним прокомментировал материал «Как законно снизить налоги с помощью патентной системы налогообложения» 12:02 Аноним прокомментировал материал «Тренажер сдачи бухгалтерской отчетности за 2016 год. Отчет о движении денежных средств» 11:52 НатальяС прокомментировал материал «Право не применять онлайн-ККТ не дает права работать на старой кассовой технике» 11:45 НатальяС прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС» 11:44 Ставка прокомментировал материал «Минфин «закрыл глаза» на НК РФ: украденный товар не считается расходом» 11:42 еще