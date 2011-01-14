Можно ли заработать на вложениях в интернете?

Просмотров:

Вероятность удачного инвестирования денег в онлайн проектах во многом зависит от выбора этого самого хайп проекта для онлайн инвестиций. Вклад средств в такие проекты – это реальная возможность позволить деньгам работать и получать прибыль. С другой стороны, огромное значение имеет тот проект, в который вкладывают деньги. Это говорит лишь о том, что важно анализировать любую возможность денежного вклада в инвестиции, соблюдая при этом критическую оценку этого проекта.

Выявление сильных и слабых сторон инвестиционного онлайн проекта позволяет выяснить, насколько реально получение прибыли при вкладе денег именно в этот проект. Конечно же, невозможно просчитать и исключить появление различных рисков, ведь далеко не всё зависит от вкладчика. Однако максимально возможный расчёт сделать можно и нужно. Достаточно эффективным способом является обработка информации, указанной на различных интернет форумах и порталах об инвестировании. Это может быть весьма показательным, поскольку люди делятся реальными впечатлениями. Единственное, что следует учитывать, что подобный сбор информации можно считать эффективным только для действующих проектов. Если проект относительно новый, то ещё мало кому удалось испытать положительный или отрицательный эффект от работы, хотя, немногим знатокам области интернет инвестиций на раннем этапе, тоже, становится, кое-что ясно о будущем проекта, исходя из многих параметров хайпа, которые поддаются анализу. Ну а очень старые проекты по определению не могут быть интересными и доходными, но есть и редкие исключения.

Наиболее интересные проекты, заслуживающие внимания, представлены здесь. Все инвестиционные проекты можно разделить на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные проекты нравятся инвесторам намного больше, поскольку позволяют получить прибыль достаточно быстро.





Долгосрочные проекты позволяют получать прибыль в течение продолжительного времени. Однако продолжительность жизни такого хайп - проекта составляет от 3 месяцев до года. А особенностью является неожиданный скам хайпа. Поэтому, для наиболее прибыльных вложений в интернете, следует научиться чётко отслеживать момент, когда из хайп проектов нужно уходить.