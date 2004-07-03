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«Платформа ОФД» зарегистрировала 200-тысячную кассу

30.06.17 09:43

В преддверии полного перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники в системе «Платформа ОФД» зарегистрировалась 200-тысячная касса. Владельцем кассового терминала является розничный магазин ООО «Хлебушек», расположенный в городе Киров. «Юбилейное» подключение обеспечила Группа компаний «К) Сервис», оказывающая услуги в Кировской области и других регионах Поволжья.

Магазин приобрел в качестве ККТ смарт-терминал «Эвотор» и выбрал годовой тариф обслуживания ОФД. Кассовый аппарат уже передал на сервера «Платформа ОФД» более сотни чеков.

«Ежедневно мы обслуживаем несколько сотен клиентов. Каждому необходимо выдать чек нового образца, по которому можно проверить свои покупки, сохранить информацию о расходах в электронном виде. А для нас, пользователей касс, есть возможность видеть чеки и продажи в личном кабинете ОФД. Это, несомненно, хорошее подспорье в развитии бизнеса, так как нам сейчас важно контролировать каждый процесс. Мы хотим сказать спасибо «Платформе ОФД» за работу без сбоев и удобный интерфейс личного кабинета. Вы большие молодцы, что развиваетесь и не стоите на месте», - комментирует директор ООО «Хлебушек» Алексей Журавлев.

«Мы всегда выбираем партнеров, которые знают свое дело и стабильно развивают бизнес, как «Платформа ОФД». Партнерство нам позволило предложить клиентам, переходящим на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, гибкие тарифные планы и возможность контролировать бизнес. Мы рады, что подключили 200 000-ю онлайн – кассу, это дает нам толчок к достижению новых высот и развитию компании как лидера рынка», - считает генеральный директор Группы компаний «К) Сервис» Сергей Русинов.

«По всей стране в онлайн-режиме работают уже более 780 тыс. касс. Несомненно, это огромный шаг в развитии всей сферы ритейла, и особенно малого бизнеса.  Примечательно, что и в системе «Платформа ОФД» теперь свыше 200 тысяч касс. Сейчас мы максимально сосредоточены на предоставлении простых, понятных и надежных решений для клиентов - предпринимателей и компаний, переходящих на онлайн-кассы, и будем активно развивать это направление вместе с нашими региональными партнерами», - отмечает генеральный директор «Платформа ОФД» Алексей Баров.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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