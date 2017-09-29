УБРиР упростил перечисление зарплат до «трех кликов»

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В интернет-банке для предпринимателей появится новая функция «Зарплатный проект». Это лишь один из подарков, который сделал банк для своих клиентов, в честь своего 27-летия.

Интернет-банк дополнится новой функцией ко дню рождения банка – 28 сентября. Нововведение станет доступно бизнес-клиентам с начала октября.

«Мы рады предложить нашим клиентам возможность перечислять зарплаты сотрудникам буквально за «три клика». Предприниматели уже оценили услуги УБРиР по проверке контрагентов, уведомления получателя о платеже, удобную аналитику финансовых потоков, обмен данными с наиболее популярными бухгалтерскими программами — все это давно интегрировано в наши системы удалённого доступа. В результате на сегодняшний день интернет-банк УБРиР признан одним из пяти самых эффективных он-лайн сервисов для бизнеса, что подтверждается рейтингом Markswebb Rank & Report». Но мы не останавливаемся в реализации нашей стратегии «Просто. Функционально. Без переплат» и постоянно наращиваем функционал дистанционного обслуживания, — рассказала руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Вместе с тем, две трети предпринимателей сделали выбор в пользу УБРиР благодаря его тарифам, а аналитическое агентство Markswebb Rank & Report два раза подряд признало УБРиР одним из самых выгодных банков по стоимости обслуживания малого бизнеса среди 22 российских банков. Кроме того, в 2017 году банк стал победителем ежегодного конкурса Торгово-промышленной палаты РФ в номинации «Лучшая банковская программа для МСП-2017» за выгодные тарифы для предпринимателей. Неудивительно, что за последний год количество корпоративных клиентов УБРиР превысило 100 000 предпринимателей из 43 регионов России.

Сервисы УБРиР не только выгодны но и функциональны. В любом отделении банка на территории страны можно воспользоваться кассой для бизнеса вне зависимости от того, где обслуживается счет. Для внесения выручки через банкоматы и оплаты бизнес-расходов есть универсальная карта для бизнеса. Клиенты могут подключить торговый или интернет-эквайринг для получения оплаты по безналу. Финансирование в УБРиР представлено экспресс-кредитами, овердрафтами, инвестиционными кредитами, лизингом. Депозиты можно оформлять через интернет-банк, не выходя из офиса.

Хотите оценить удобство и выгоду сервисов для бизнеса? Бесплатно откройте расчетный счет в УБРиР!

УБРиР. Просто. Функционально. Без переплат. Уже 27 лет!