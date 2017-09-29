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УБРиР упростил перечисление зарплат до «трех кликов»

29.09.17 12:56
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В интернет-банке для предпринимателей появится новая функция «Зарплатный проект». Это лишь один из подарков, который сделал банк для своих клиентов, в честь своего 27-летия.

Интернет-банк дополнится новой функцией ко дню рождения банка – 28 сентября. Нововведение станет доступно бизнес-клиентам с начала октября.

«Мы рады предложить нашим клиентам возможность перечислять зарплаты сотрудникам буквально за «три клика». Предприниматели уже оценили услуги УБРиР по проверке контрагентов, уведомления получателя о платеже, удобную аналитику финансовых потоков, обмен данными с наиболее популярными бухгалтерскими программами — все это давно интегрировано в наши системы удалённого доступа. В результате на сегодняшний день интернет-банк УБРиР признан одним из пяти самых эффективных он-лайн сервисов для бизнеса, что подтверждается рейтингом Markswebb Rank & Report». Но мы не останавливаемся в реализации нашей стратегии «Просто. Функционально. Без переплат» и постоянно наращиваем функционал дистанционного обслуживания, — рассказала руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Вместе с тем, две трети предпринимателей сделали выбор в пользу УБРиР благодаря его тарифам, а аналитическое агентство Markswebb Rank & Report два раза подряд признало УБРиР одним из самых выгодных банков по стоимости обслуживания малого бизнеса среди 22 российских банков. Кроме того, в 2017 году банк стал победителем ежегодного конкурса Торгово-промышленной палаты РФ в номинации «Лучшая банковская программа для МСП-2017» за выгодные тарифы для предпринимателей. Неудивительно, что за последний год количество корпоративных клиентов УБРиР превысило 100 000 предпринимателей из 43 регионов России.

Сервисы УБРиР не только выгодны но и функциональны. В любом отделении банка на территории страны можно воспользоваться кассой для бизнеса вне зависимости от того, где обслуживается счет. Для внесения выручки через банкоматы и оплаты бизнес-расходов есть универсальная карта для бизнеса. Клиенты могут подключить торговый или интернет-эквайринг для получения оплаты по безналу. Финансирование в УБРиР представлено экспресс-кредитами, овердрафтами, инвестиционными кредитами, лизингом. Депозиты можно оформлять через интернет-банк, не выходя из офиса.

Хотите оценить удобство и выгоду сервисов для бизнеса? Бесплатно откройте расчетный счет в УБРиР!

рп

УБРиР. Просто. Функционально. Без переплат. Уже 27 лет!

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Партнерский материал. Что это такое?

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Мнения 63
Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:У меня такая же проблема, я ИП без сотрудников. Образовалась ...
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Аноним
поправьте, если не правь. В проверочных программах типа ЧекПСН и т.д. и т.п. файл не проходил про...
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<b>Модератор</b>
Над.К
-эту сумму я могу вычесть при расчете ЕНВД и так же вычесть при рачете УСН?  Да. Впрочем, р...
УСН плюс ЕНВД минус фиксированные взносы
<b>Модератор</b>
Над.К
Изображать бурную деятельность умеют не только в верхах, но и в низах )) 
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Клерк
Александр7272
 считает, т.к. ТСЖ такие договора заключает. Если бы заключали агентские договора, никто бы ...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Аноним
и понятно, что медработник не проводит осмотр ежедневно, а просто по договору в 5000 руб. в месяц...
Путевые листы: правила заполнения и новые бланки 2017 года
Клерк
alethena
В ПФР будто есть специальный сотрудник, который целыми днями придумывает, какими еще путями содра...
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву
Клерк
natalisa51
Лучше конечно ,здесь упражняться....Мы все в соцсетях возмущаемся, а депутаты  голову в песо...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Аноним
Над.К, Вы писали: так понимаю,что я могу уменьшить в полном размере -там где нет сотрудников &nbs...
УСН плюс ЕНВД минус фиксированные взносы
<b>Модератор</b>
Над.К
Старый ворчун, нет, конечно. Будет команда, будет и принятый закон, а КС найдет как состыков...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Аноним
А у меня 15 лет в пожарной охране не вошли в трудовой стаж т.к. ни МВД ни МЧС не платят в пенсион...
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
Аноним
Для 1С новые формы доступны тут: https://v8PRO.ru/sf2017
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Клерк
Старый ворчун
Над.К, Вы писали: Я что там одна такая.... "Там" есть люди, которые аргументированнее дадут отз...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
<b>Модератор</b>
Над.К
И ещё ,там есть люди, которые лоббируют те или иные проекты  Угу и поэтом письма Володину о...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Клерк
Kalita
У кого-то ностальгия???  ностальгия по 1989-91, в 90-м- налог на прибыль 25%, налог на трудо...
Как вели учет и заполняли декларации раньше: ностальгический обзор «Клерка». Сейчас лучше?
Клерк
Жемчужинка
Очень сильно отвлекает мельтешение на заднем фоне.  Соглашусь на все 100%, отвлекает, надо ч...
Оцените первое бухгалтерское телевидение. Нам не нравится. А вам?
Аноним
Вам нужен кредит, чтобы расплатиться с вашими счетами или начать новый бизнес, а затем больше н...
Новые правила исчисления срока исковой давности
<b>Модератор</b>
Над.К
так понимаю,что я могу уменьшить в полном размере -там где нет сотрудников  Нет, это не так...
УСН плюс ЕНВД минус фиксированные взносы
Аноним
Обязательно судиться!!! Необходимо, чтобы сложилась человеческая, здравая судебная практика.
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву
Аноним
Они и одну-то пенсию давно хотят отнять...
Стали известны предельные значения для страховых взносов в 2018 году
Клерк
уставший бухгалтер
Первая половина 90-х годов.Налог на прибыль -34 % (самая первая ставка была 38%, потом 36%); нало...
Как вели учет и заполняли декларации раньше: ностальгический обзор «Клерка». Сейчас лучше?
Аноним
смешно. а если водитель-ип выезжает в 3 часа ночи, кто ему медосмотр и техосмотр поставит? А есол...
Путевые листы: правила заполнения и новые бланки 2017 года
Аноним
ЦБ желает контролировать все денежные средства граждан, чтобы в любой момент можно было обобрать ...
Центробанк создал сайт по финансовой грамотности
Клерк
ti605
Аноним, Вы писали:Очевидно для ФСС беременная женщина - это само по себе подозрительно... Специал...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Клерк
natalisa51
Над.К, Вы писали: Я что там одна такая.... "Там" есть люди, которые аргументированнее дадут отз...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Аноним
Пенсионер владеет нежилым помещением и сдаёт его в аренду как ИП на УСН, может ли он не платить н...
Недвижимость индивидуального предпринимателя: регистрация права собственности
Аноним
Только пределы раздельные для предпринимательских доходов и зарплаты... А 2 пенсии никто платить ...
Стали известны предельные значения для страховых взносов в 2018 году
Аноним
Яничка, Вы писали:Те кто принимает беременных на работу, 90% это делается специально, для своих р...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Аноним
Квалификацию должен проверять заказчик, которому потребовались юруслуги. Нужно ему - он может поп...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Аноним
А если вместо А попал  любой из знаков &#8470; ! *?:%, то это тоже ПФР посчитал за ошибку и ...
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву
Клерк
natalisa51
 А что, очень много случаев,когда при рассмотрении гражданских дел заводили уголовные... Одн...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Аноним
Больше законов, херовых и разных. Больше законов - больше контролеров. А кто их кормить будет? 
Роспотребнадзор придумал, за что еще можно штрафовать предпринимателей
Аноним
а как еще раз попасть в настройки печатной формы?
Адресное хранение в 1С
Клерк
Диана Г.Н.
В этих письме месовместное письмо ПФР и ФНС N НП-30-26/13859/3н-4-22/17710@ от 1 сентября  2...
Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР