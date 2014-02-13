Количество финансово-кредитных организаций, лишившихся лицензий в 2016 году, перевалило за сотню.

А за неполные три с половиной года проведения кампании по оздоровлению финансовой системы, которую реализует Банк России, таких банков набралось уже почти 300. Интересно, что только малая часть из них прекратила работу добровольно. Основные причины, по которым регулятор отзывал лицензии у банков в 2016 году, были следующие: нарушение федерального законодательства, потеря собственных активов, отмывание денег, хищение средств учредителями банка.

Основные причины отзывов

Действительно, львиная доля банков с отозванными лицензиями нарушала федеральное законодательство, неверно оценивала финансовые риски, инвестируя средства в низкокачественные активы, отмывала деньги, полученные преступным путем, совершала сомнительные операции, фальсифицировала отчетность, «рисовала» капитал, выводила активы и пускалась на другие всевозможные ухищрения.

Многие банки, предвидя отзыв лицензии, пытались успеть вывести из оборота высоколиквидные активы, таким образом нанося ущерб не только своим вкладчикам, но и всей банковской системе страны в целом. Также нередки были случаи нанесения ущерба путем хищения средств руководством банка.

По сведениям главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, порядка 70% случаев отзыва лицензий у банков РФ было связано с нарушением Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом она заявила в сентябре 2016 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Эльвира Набиуллина отметила, что существуют две основные причины отзыва лицензий. «Если организация утратила капитал и финансово несостоятельна, ее нельзя оставлять на рынке, потому что, если она продолжает привлекать вклады населения, брать деньги у бизнеса, то масштаб проблемы только увеличивается, то есть потери разрастаются. Поэтому мы сейчас основное внимание уделяем тому, чтобы занимать проактивную надзорную позицию, выявлять на раннем этапе такие проблемы. Это не всегда просто, потому что есть и недостоверная информация, скрывание отчетности», – пояснила глава Банка России.

Второй же причиной для отзыва лицензий, по словам Эльвиры Набиуллиной, является активная вовлеченность банков в проведение сомнительных операций – обслуживание теневой экономики. «Когда мы отзывали лицензии, в 70% случаев одним из оснований – или единственным – было то, что нарушался закон о борьбе с отмыванием преступных, незаконных доходов», – добавила председатель Центробанка. По ее словам, несмотря на большое количество банков, у которых отозвали лицензии, их доля в активах и во вкладах составляет 3–5%.

Позднее, в ноябре 2016 года, Эльвира Набиуллина в интервью Forbes отметила, что у ряда банков проблемы существовали еще с 2008 года. Но со спадом в экономике количество проблемных игроков на этом рынке увеличилось. «Политика в надзоре стала более жесткой, когда стало очевидно, что банковская система должна оздоровиться, ее состояние – это препятствие для экономического роста, которое повышает и уязвимость экономики к внешним шокам», – констатировала Эльвира Набиуллина.

Банки первой сотни не миновали отзыва

Следует отметить, что в основном лицензий лишаются небольшие региональные банки, однако в 2016 году отзывы коснулись и достаточно крупных финансово-кредитных организаций, входящих в топ-100 различных рейтингов: например, Росинтербанк, Финпромбанк, «БФГ-Кредит», ВПБ и другие. Так, по данным Банка России, на 1 сентября 2016 года Финпромбанк занимал 94-е место по величине активов в российской банковской системе, Росинтербанк – 68-е место, банк «БФГ-Кредит» – 99-е место, Военно-Промышленный Банк – 89-е место.

Согласно сообщению регулятора, Финпромбанк лишился лицензии за неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Отзыв лицензии у Финпромбанка не был неожиданностью для участников рынка. Накануне финансово-кредитная организация опубл­иковала информацию о созыве акционеров 14 октября, на повестке дня встречи значился вопрос о ликвидации банка и направлении в Банк России ходатайства об аннулировании или отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности. По мнению рейтинговых агентств, Финпромбанк соблюдал нормативы Центробанка, но в какой-то момент показатели опустились ниже критических значений.

Если в Финпромбанке сами акционеры ходатайствовали о ликвидации банка, то в Росинтербанке, наоборот, руководство препятствовало деятельности Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Банк перестал обслуживать клиентов 15 сентября 2016 года, объяснив это решение «целью стабилизации финансовых показателей». В этот же день в банке была введена временная администрация, функции которой исполнило АСВ.

По информации Центробанка, АСВ с первого дня работы столкнулось с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка, выражающегося в непередаче электронных баз данных и правоустанавливающих документов на активы Росинтербанка.

«Неисполнение кредитной организацией законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также неоднократное нарушение в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и привели к тому, что Банк России принял решение отозвать лицензию у Росинтербанка», – говорилось в сообщении регулятора.

Банк ВПБ, имея неудовлетворительное качество активов, неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. «Надлежащая оценка (проведенная ЦБ РФ. – Прим. ред.) кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)», – отметили в Центробанке. Кроме того, банк ВПБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации в уполномоченный орган.

Банки ликвидируются группами

В 2016 году правилом стало объявлять об отзыве лицензий сразу нескольких банков. Последний месяц ушедшего года – декабрь не стал исключением из этого правила.

Сначала пресс-служба Центрального банка РФ сообщила об отзыве лицензий у четырех московских банков – ПАО «М2М Прайвет Банк», ООО «Вега-Банк», АО «Международный банк развития», АО «Русский Финансовый Альянс» (РФА). Все четыре финансово-кредитные организации нарушали законы по регулированию банковской деятельности и нормативные акты ЦБ РФ.

Так, М2М Прайвет Банк более был не способен удовлетворять финансовые требования кредиторов из-за того, что вкладывал деньги в низкокачественные активы и не создавал резервы, адекватные принятым рискам.

В результате обязательства перед кредиторами не исполнялись и регулятор был вынужден отозвать у банка лицензию. Схожая ситуация сложилась и в Международном Банке Развития.

Вега-Банк, согласно информации регулятора, не раз нарушал закон о противодействии отмыванию доходов. Кроме того, качество активов банка стало неудовлетворительным, при этом руководство банка неадекватно оценивало принятые риски и вовлекало организацию в проведение сомнительных операций.

В банке «Русский Финансовый Альянс» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных, неспособность удовлетворять требования кредиторов.

В то время пока мы считали потери банковской системы за 2016 год и думали, что список отзывов за этот год можно закрывать, пресс-служба регулятора сообщила об отзыве лицензий еще у четырех банков сразу: вологодского Вологдабанка, московского банка «Миръ», краснодарского ИДЕЯ Банка и нижегородского Форус Банка.

Что готовит нам в этом отношении 2017 год? Если опираться на заявления руководителей Банка России, то можно предположить, что процесс оздоровления банковского сектора находится уже в стадии завершения. Однако он все еще продолжается, и сколько еще потребуется времени, чтобы мы увидели логический его финал, неизвестно.