Два московских банка лишились лицензий

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Сегодня ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков. Крайней мере воздействия подверглись московские кредитные организации - АО АКБ «Банк на Красных Воротах» (АКБ «БНКВ») и ООО КБ «НКБ». Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. Оба банка – участники системы страхования вкладов.

Законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.