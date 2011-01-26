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Сельхозпроизводители смогут получить в Сбербанке кредит под 5% годовых

25.01.17 16:37
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Сбербанк и Министерство сельского хозяйства РФ подписали Соглашение о сотрудничестве по Программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса.

Новый порядок субсидирования позволит сельскохозяйственным производителям получать краткосрочные (до 1 года, в размере не более 1 млрд рублей) и инвестиционные кредиты (до 8 млрд рублей на срок от 2 до 15 лет) по ставке не более 5 % годовых. Не менее 20% общего объёма выданных кредитов должно будет приходиться на малые формы хозяйствования.

Новый порядок максимально упрощает получение заёмщиками финансовых средств с применением механизмов субсидирования.

Ранее заёмщик получал кредит от банка по рыночной ставке и должен был обращаться в уполномоченный орган, чтобы получить компенсацию. С введением в действие нового порядка предприниматель получил возможность сразу получить кредит по льготной ставке, все коммуникации с Минсельхозом России теперь осуществляются на стороне банка (отправка документов на получение субсидии и т.п.), уточнили в пресс-службе кредитной организации.

«Сейчас банк формирует списки заёмщиков, которым может быть предоставлен кредит по льготной ставке», — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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