Банки не смогут требовать выплату просроченных долгов в объеме, превышающем 50% доходов должника

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Правительство и Центробанк к 1 марта подготовят пакет предложений об ограничении прав банков и МФО на взыскание просроченной задолженности по потребительским займам.

Предполагается не только ограничить права кредитных организаций, но и определить верхнюю планку для заемщиков. Нельзя будет взять новый кредит, если уровень долга превысил допустимое значение. Фактически это означает введение индикатора долговой нагрузки на граждан, DTI (debt-to-income).

Президент АРБ Гарегин Тосунян считает, что лимит долговой нагрузки на заемщика не должен превышать половину от его дохода, передают «Известия». Соответствующее предложение он планирует направить в ЦБ.

— DTI — это более эффективный способ регламентации рынка потребительского кредитования, чем просто ограничение по выдаче займов, — уверен Гарегин Тосунян. — Уровень долговой нагрузки позволяет лучше оценивать платежеспособность человека и риски невозврата кредита. Мы предлагаем, чтобы оптимальный показатель был в районе 30%, но не больше 50%.

Идея о DTI имеет и ряд спорных моментов, считают эксперты. Например, не решен вопрос, как исчислять сумму ежемесячных платежей по кредитам и как проверить точность оценок. Так, для разных категорий населения в зависимости от их доходов ситуация будет разная. Например, для заемщика с доходом в 10 тыс. рублей долговая нагрузка в 30% предполагает, что на остальные нужды после выплаты кредитов у него остается 7 тыс. рублей, то есть практически недостаточная для существования сумма, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом для заемщика с доходом в 60 тыс. рублей аналогичный показатель долговой нагрузки достаточно комфортен, так как у него после выплаты кредитов остается 42 тыс. рублей.

Второй важный нюанс — это проверка суммы ежемесячного дохода гражданина.

— Не всегда удается точно оценить реальный располагаемый доход. Кроме того, доход не всегда совпадает и ограничивается только зарплатой, — пояснил один из участников рабочей группы при ЦБ.

Способ получения кредитором сведений о доходах клиента должен быть быстрым и необременительным, отметил Алексей Волков. По его мнению, реализация инициативы по введению DTI возможна только в том случае, если банки и МФО смогут получить автоматизированный доступ к государственным базам данных, содержащих информацию о доходах граждан. К ним относятся базы ФНС и ПФР.