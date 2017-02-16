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Анатолий Аксаков: переход на карты «Мир» будет плавным

16.02.17 17:04
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Сегодня председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков получил в офисе банка ВТБ24 национальную платежную карту «Мир», сообщается на сайте Госдумы.

Как отметил Анатолий Аксаков, после 2014 года, когда международные платежные системы приостановили работу своих карт и большое число граждан России оказались в сложной ситуации, «мы приступили к большой работе по выпуску своей платежной карты, которая могла бы работать в любой момент, и никакие заграничные власти не могли бы повлиять на её использование».

По его словам, «в течение нескольких лет была проведена большая работа, создана инфраструктура: практически все банкоматы и терминалы будут карту принимать, около 200 кредитных организаций готовы к ее выпуску, более того, уже многие из них ее выпускают, - на данный момент примерно 2,5 млн карт выпущено».

Аксаков сообщил, что «уже с 1 июля текущего года планируется запустить выпуск карт «Мир» для бюджетников и для пенсионеров». По его словам, данная платежная карта не является «обязаловкой». Гражданам, пользующимся картами международных платежных институтов, по их желанию, начиная с 1 июля, по мере выбытия их карт будут выдаваться карты российской платежной системы: и зарплаты, и пенсии будут начисляться на эти карты. Переход будет плавным, в течение нескольких лет.

Депутат также заверил, что возьмет под личный контроль переход на новую платежную систему: «граждане максимально выиграли от пользования этим инструментом и, практически, ничего не проиграли», а для пенсионеров, чтобы «не платили комиссии за пользование этой картой».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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