Московский банк "Легион" лишился лицензии

ЦБ РФ с 7 июля отозвал лицензию у московского банка «Легион» и назначил в нем временную администрацию. Об этом сообщается на сайте регулятора.



Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.06.2017 занимала 157 место в банковской системе Российской Федерации.

Отзыв лицензии связан с тем, что банк полностью утратил капитал, при этом финансовое положение организации значительно ухудшилось после пропажи из кассы материальных ценностей в крупном объеме.