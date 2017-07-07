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Московский банк "Легион" лишился лицензии

07.07.17 10:47

ЦБ РФ с 7 июля отозвал лицензию у московского банка «Легион» и назначил в нем временную администрацию. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.06.2017 занимала 157 место в банковской системе Российской Федерации.

Отзыв лицензии связан с тем, что банк полностью утратил капитал, при этом финансовое положение организации значительно ухудшилось после пропажи из кассы материальных ценностей в крупном объеме.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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