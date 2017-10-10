Банки будут оценивать риски клиентов по истории их покупок

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Банки присматриваются к новому способу оценки клиента, сообщает РИА Новости.

Уже более десяти крупнейших игроков рынка участвуют в пилотном проекте по анализу кредитоспособности граждан на основе их транзакций по пластиковым картам, сообщили источники агентства. В проекте участвуют Visa, Equifax и Mastercard.

РИА Новости опросило банки, входящие в топ-50, однако только три из них признались, что участвуют в проекте, — ВТБ, "Уралсиб" и "Тинькофф банк". Visa и Mastercard пока не ответили на запрос агентства.



Транзакционный скоринг — это новый тип оценки кредитоспособности клиента кредитно-финансового учреждения. Банк оценивает суммы покупок и категории точек продаж, в которых они совершаются, — чем больше сумма покупок и выше класс заведений, в которых бывает клиент, тем больше у него шансов получить кредит.