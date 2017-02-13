Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?

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Дайте это прочитать вашим сотрудникам!

Повесьте это на доску объявлений!

Проведите со своими сотрудниками ликбез на предмет, откуда в компании берутся деньги и сколько из них вы отдаете государству. Особенно, если вы работаете на основной системе налогообложения и при этом работаете легально.

Сделайте это! Ибо 90%, если не больше, ваших сотрудников не имеют ни малейшего понятия о том, сколько денег вы отдаете государству, чтобы они могли жить и что-то приносить домой.

Сотрудники не имеют ни малейшего понятия о том, сколько дней в году они работают на себя, сколько на предприятие – на эту «кровопийцу» собственника, а сколько на государство.

Распространите этот пост и эту статью максимально широко. Пора бы осознать, откуда берутся деньги и сколько человек в нашей стране кормят тех, кто не работает в области материального и иного производства!

Ничего из написанного ниже ваши сотрудники не знают.

Часть первая. «Налоги»

Вчера послушал в записи одну из передач с участием Дмитрия Потапенко (бизнесмен, основатель и управляющий партнер компании Management Development Group Inc (бренды «Гастрономчикъ», «Продэко», «Марка»).

И какие же удивительные обвинения, просто восхитительные, я услышал от граждан, задававших вопросы по телефону в адрес бизнесменов. Просто дикий социализм в действии.

Итак, уважаемые сотрудники, уважаемые граждане, работающие на кого бы то ни было по найму и получающие заработную плату.

Если ваша компания, в которой вы работаете, находится на основной системе налогообложения, то прежде чем ваш директор выплатит вам на руки «чистыми» 100 рублей заработанной вами платы он должен:

Начислить вам 115,5 рубля;

Из этих 115,5 рубля НДФЛ (налог на доходы физических лиц), плательщиком которого ВЫ-сотрудник являетесь, составит 15,5 рубля. Этот НДФЛ платите вы, но ваш директор обязан его у вас удержать, будучи вашим налоговым агентом (слово «агент» в переводе на русский означает «слуга» или кто-то действующий в чужих интересах) и самостоятельно отдать государству;

Затем со 115,5 рублей он обязан рассчитать страховые взносы, которые пойдут в Пенсионный фонд, фонд Социального страхования на случай вашей болезни или беременности и Фонд медицинского страхования. И от 115,5 рублей это будет 30%, т.е. 34 рубля 65 копеек (скоро поднимут до 34%);

Итого уже потрачено: 100 рублей на руки, 15,5 рубля НДФЛ и 34,65 рубля Страховые взносы, всего — 150,15 рубля;

Теперь с этих денег надо заплатить НДС в размере 150,15 * 18 / 118 = 22,9 рубля.

Итак, вам на руки отдали 100 рублей, а в бюджет уже отдали 73 рубля 5 копеек. Вдумайтесь! Чтобы заплатить вам «чистыми» 100 рублей, надо отдать сверху 73%. Или, чтобы заплатить вам чистыми 40 000 легальных рублей на руки, государству нужно отдать, и это только начало, 29 220 рублей!!!

Продолжим. Далее ваш директор чешет свою мудрую голову и думает, где ему взять деньги на:

налог на недвижимость с кадастровой (часто выше рыночной) стоимости;

налог на землю;

налог с продаж;

налог на прибыль;

транспортный налог;

если ваша компания торгует или производит что-то типа топлива, сигарет или алкоголя (перечень длинный), то директор заплатить совершенно сумасшедшие акцизы;

если ваша компания добывает что-то из недр, начиная от воды и заканчивая рудой или нефтью, то милости просим, уважаемый директор, заплатите еще налог на добычу полезных ископаемых, а это далеко не маленькие деньги;

вы каким-то образом используете поверхность воды – заплатите водный налог;

что-то ввозите из-за границы – заплатите ввозные, часто немаленькие, таможенные пошлины и ввозной налог на добавленную стоимость;

Вы, уважаемый труженик, работающий по найму за зарплату, думаете, что это полный перечень?! Нет, конечно! Все только начинается!

Далее все зависит от того, чем ваша компания занимается. Но в любом случае вы что-то перевозите и доставляете до покупателей, а значит заплатите 3 рубля 6 копеек за каждый километр пройденного пути вашими или чужими автомобилями в карман двух замечательных частных лиц (как сказал наш Президент, которому я всегда верю, что эти парни по имени Евгений и Игорь, себе ничего не берут и все отдают в дорожный фонд).

Хотите подключиться к газу? Хорошая идея! Попробуйте, уважаемый сотрудник, сделать это быстро и по официальным тарифам. Просто попробуйте!

Или попробуйте подключить свою компанию (получить мощности) быстро и по официальным тарифам к электроэнергии. Не пробовали? Спросите у вашего главного инженера или директора, они вам расскажут (если захотят), во что им это вылилось как в рублях, так и в нервах.

Или запустите в строй противопожарную систему в цеху без доплат в конторы, указанные инспектором!

Я не знаю, сам не считал, но уже упомянутый мной Дмитрий Потапенко утверждает, что в России существует около 70 дополнительных нетарифных сборов, убивающих бизнес и это похоже на правду.

Ну ладно, вы думаете: «Бизнесмен сам виноват. Не надо было бизнесом заниматься. Хочешь кушать хорошо, плати. И вообще все равно он ездит на дорогой машине, у него есть дом, дача и квартирки для детей он прикупил, поэтому пусть не ноет… Так он еще и ворует. Ну ведь все знают, что большие деньги честно заработать невозможно! Так что не надо ныть». Хорошо. Оставим его в покое. Тем более наш бизнесмен действительно ноет и ноет обоснованно от этих безумных и ничем неоправданных ограничений, ужесточений, угроз наказаний и бесчисленных правил, которые не то, что невозможно исполнять, их невозможно изучить, хотя бы в силу их необъятного количества.

Помечтаем!!!

Вот мое конкретное предложение. Каждый платит сам за себя. Бизнесмен все положенные налоги, идущие на общак государства, платит сам за себя, а каждый рядовой сотрудник деньги, идущие ЕМУ ЛИЧНО тоже платит сам за себя. То есть отныне директор выдает вам на руки не 40 000 рублей, а 70 000 рублей, и вы сами платите: Страховые взносы: 21 000 рублей;

С той-же начисленной суммы НДФЛ: 9 100 рублей;

И, т.к. налог на добавленную стоимость с начисленной вам заработной платы бизнесмен не может поставить к вычету, не может уменьшить, было бы честно (просто помечтаем), если бы вы из своего кармана заплатили этот налог (НДС). Да, я знаю, что в соответствии с гл. 21 НК РФ этот налог должен платить бизнесмен. НО, когда вы покупаете товары в магазине, например, хлеб, молоко или кофту, вы же там платите НДС, так и тут будем начислять НДС на всю заработную плату. И вы будете самостоятельно его платить, чтобы прочувствовать всю «прелесть» самостоятельной уплаты налогов. Итак, НДС с 70 000 составит 10 677 рублей. У сотрудника в кармане после того как ОН САМ ЗАПЛАТИТ ВСЕ НАЛОГИ останется: 70 000 – 21 000 – 9 100 – 10 677 = 29 223 рубля. О, как! Напомню: начислили 70 000 рублей. А на руки 29 223. О, как! 58,3% отдали государству. Ну хорошо, не будем заставлять сотрудника платить НДС, но НДФЛ по Налоговому кодексу – это его личный налог! Страховые идут ему на пенсию, врача, больничные. Отнимем только их: 70 000 – 21 000 – 9 100 = 39 900. Т.е., сотрудник, как и раньше, получит свои 40 000 рублей, но теперь ОН САМ ИЗ СВОИХ РУК, ДОБРОВОЛЬНО, ОТНЕСЕТ 30 ТЫСЯЧ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

А это – ой какая большая разница!

Он подержит эти 30 000 налогов в руках, они ему согреют душу, он их подержит в своем кармане, и в тот же день, день получения (так положено при уплате НДФЛ) или через пару недель (по страховым взносам), он отдаст свои кровные 30 000 в налоговую. И поверьте мне, когда человек вынужден отдавать почти половину уже полученных денег неизвестно куда, неизвестно кому, он совершенно по-другому будет… смотреть телевизор.

А если не отдаст, если зажмет, если не отчитается в срок о полученных деньгах, то:

Его оштрафуют по Кодексу об административных правонарушениях;

Оштрафуют по Налоговому кодексу и возьмут штраф от 20 до 40% от неуплаченной суммы, т.е. в нашем примере штраф составит от 6 000 до 12 000 рублей;

Он заплатит налоговикам пени за каждый день просрочки;

Ему нечем платить? Он, не дойдя до дома, раздал долги и все потратил? Не страшно – налоговики по ныне существующим правилам арестуют все его личное имущество и продадут за копейки в счет уплаты налогов. Так что, ждите в гости службу судебных приставов для описи и отъема имущества. Что заберут? Все, включая холодильник, украшения, компьютеры, телефоны… И по проекту закона, который сейчас обсуждается, при определенных условиях смогут забирать квартиру;

Уже нет имущества? Тоже не страшно: налоговики пришлют работодателю бумажку и заставят его удержать все то, что сотрудник не заплатил из зарплаты;

Сотрудник уже не работает, он уже разорен, имущества нет – неееее страаашно! Ведь есть уголовная статья, по которой ты, парень, или сядешь на 3 года в колонию общего режима (как минимум), или тебя осудят на принудительные работы тоже на 3 года, где ты отработаешь все долги перед государством.

А теперь, уважаемый сотрудник, внимание! У вашего директора условия в разы жестче, имущественная ответственность в разы больше, уголовные статьи и сроки минимум в 2 раза больше и поэтому… он смотрит телевизор немножко другими глазами.

Вы имеете право сказать: «Но он все равно не платит всех налогов…часть зарплаты идет в конверте, еще он… иногда, незаконным обналом занимается, а иногда не проводит наличную выручку по кассе… и т.д.» Верно. И часто это происходит не из-за его жадности, а лишь для того, чтобы было, чем ВАМ заплатить заработную плату. Т.е., он ходит под несколькими статьями Уголовного кодекса, чтобы была возможность заплатить ВАМ, ну и себе за риски что-то оставить.

Часть вторая. «Стоимость товаров в магазине. Почему так дорого? И куда деваются заработанные мной деньги?»

Итак, вы уже немножко понимаете, что в цене любого товара, покупаемого вами, «сидят» налоги. И насколько же товар, покупаемый вами в магазине, становится дороже?

Например, у вас есть дедушка или папа. Он получает очень высокую пенсию, аж 15 000 рублей (моя мама, проработав всю жизнь в колхозе за «трудодни» получает чуть больше 7 000 рублей). И у него есть старенькая машина, на которой он иногда ездит к вам в гости. Я специально беру неработающего человека, ибо работающий, прежде чем купить литр бензина или кусок колбасы, уже заплатил кучу налогов, как я писал в первой части, а, покупая бензин или одежду, он платит налоги еще и еще, и еще.

Когда ваш папа или дедушка приезжает на заправку и заливает в бак 60 литров 92-го бензина (на 95-й или 98-й у него денег нет), он платит за бензин 60 х 35,3 рубля = 2 118 рублей (это цена в Курске на 30 января 2017 года, а в Москве на «Лукойле» он стоит 36,1 рублей).

И сколько же в литре, в 35 рублях, стоимости налогов? В части налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, акцизов в каждом литре сидит от 47% до 54% от стоимости литра налогов. Теперь добавьте сюда Страховые, НДФЛ, налоги в комплектующих, налоги в услугах и так далее по всей цепочке от геологоразведки до продажи, и вы получите за 70% налогов, если быть точным 73%. По крайней мере по данным правительства, если сложить все в кучу, это так (Пошлины, ставки по НДПИ, акцизы все время меняются. Прошу специалистов не придираться к долям процентов. Тут важна суть). И, конечно, в стоимости бензина и любого другого товара сидит коррупционная составляющая.

Так вот, слышите – 73%! Т.е., ваш дедушка только что заплатил за бензин 2 118 рублей, из которых он отдал в виде налогов минимум 1 546 рублей. Класс! Вам нравится?

После заправки он заехал в магазин купить тортик. Ему совесть человека, воспитанного при советской власти, не позволяет приезжать к вам в гости без подарка. «Тортик… какой-же выбрать? «Хорошие» маленькие от 500 рублей… возьму совсем маленький и, вроде бы, хороший за 300 рублей», – думает дедушка.

Ладно. Тортик он купил в сетевом супермаркете, работающем на основной системе налогообложения. В стоимости «сидят»:

Налоги крестьянина, вырастившего зерно, корову… Это единый сельскохозяйственный налог. Минимум 15% от его прибыли, те же страховые, правда пониженные в размере 20% от заработной платы, тот же НДФЛ и т.д.;

Допустим крестьянин, минуя всех посредников (что невероятно), продал всю свою продукцию сразу производителям муки, масла сливочного и всего того, что входит в состав тортика. И, конечно, производитель, продав муку, заплатит НДС (ставка 10%), страховые, НДФЛ, налоги на имущество, землю, транспортные, страховые и черт знает, что еще… (Я знаю все виды налогов и методики расчета, просто грузить вас не хочу всеми этими деталями);

Потом, все тоже самое сделает производитель тортиков;

Потом, это же сделает продавец тортиков.

Как вы думаете, сколько налогов сидит в тортике по цене 300 рублей? Могу посчитать и выдать точную цифру, я неплохо знаю нашу налоговую систему. Но, думаю нет смысла, вы и так все поняли…

Как-то, ради прикола, на семинаре по финансовому анализу мы вместе участниками прикинули, сколько месяцев в год, точнее дней, гражданин, получающий заработную плату, работает на государство, на личный карман работодателя, а сколько на себя? Методика очень сложная. Дам вам хотя бы в виде идеи. (Примечание: ситуация очень сильно отличается по отраслям, я выберу усредненные примеры).

Возьмем бизнесмена, который, как может, скрывает налоги, как может, всеми правдами и неправдами их не платит. Допустим, у него половина оборота уходит на обналичку, и он так «экономит» НДС и налог на прибыль. Половина заработной платы в конверте, у него… не тема нашей статьи описывать, как он это делает. И сколько же сотрудники такого бизнесмена в результате работают на «дядю»?

Вот конкретный пример. У омской компании, которую я консультировал несколько дней назад, рентабельность около 10%.

Конечно, есть компании и с намного большей рентабельностью, но в целом она варьируется:

Транспортные компании от 8% до 14%;

Строительные, в зависимости от того, что строят – от 7% до 16%;

Производственные – тут разброс очень большой… от 30% до 60% (но и издержки большие). И так далее.

Итак, в примере мы взяли рентабельность 10%. Именно из этих 10% «грязной прибыли» надо заплатить:

Откаты (да, это нарушение, и оно подпадает под ст. 204 УК РФ до 8 лет лишения свободы. А вы не знали, что в нашей стране платят откаты?);

до 8 лет лишения свободы. А вы не знали, что в нашей стране платят откаты?); Заработную плату;

Налоги;

Аренду;

Проценты банку за кредит и тело кредита;

За лизинг автомобилей;

Процент за обналичку;

И Бог знает, что еще…

Знаете, сколько остается владельцу от грязной прибыли? В этом случае очень большие деньги, обычно бывает меньше, аж 15% от «грязной прибыли».

(Примечание: под «грязной прибылью» здесь и далее я имею ввиду валовую выручку с НДС по факту поступления в кассу или на расчетный счет за минусом себестоимости товаров, сырья, материалов, транспорта, нанятого со стороны, и денег, фактически отданных подрядчикам или субподрядчикам, и все это с НДС. Это не соответствует нормам Налогового кодекса, зато соответствует устоявшимся правилам управленческого учета).

Сколько уходит всем сотрудникам на ВСЮ их совместную заработную плату? Более 40%. И какая средняя заработная плата? Около 30 000 рублей (Омск). Сколько она составляет от «грязной прибыли? То есть сколько месячная зарплата сотрудника составляет от всей месячной грязной прибыли» компании? Ответ – 0,1%.

В лучших, самых прибыльных, самых успешных компаниях, где нет НДС, нет налога на прибыль, нет НДПИ и акцизов, нет пошлин и сборов, но есть невероятная эффективность в расчете на 1 сотрудника, эта цифра может достигать 2%. Все, дорогие мои, это предел. В крупных компаниях этот предел может составлять и 0,001%, и менее.

Ладно, вот еще два совершенно разных примера из разных отраслей (сельское хозяйство и производство промышленного оборудования) в малом бизнесе. И я беру абсолютно точные цифры, точность до 1 рубля.

Первый пример:

«Грязная прибыль» в месяц: 47 127 641 рубль;

Заработная плата в всех сотрудников в месяц: 5 365 342 рубля. На Зарплату уходит 11,3% от «грязной прибыли»;

Количество сотрудников: 240 человек;

Средняя заработная плата: 22 356 рублей в месяц (юг России, производство халвы, семечек, снеков);

Сотрудник на руки получает 0,047% от «грязной прибыли».

Второй пример (производство промышленного оборудования для заводов):

«Грязная прибыль» в месяц: 12 915 056 рублей;

Заработная плата всех сотрудников в месяц: 5 531 011 рублей. На зарплату уходит 42,8%;

Количество сотрудников: 165 человек;

Средняя заработная плата 33 521 рубль;

Сотрудник на руки получает 0,26% от «грязной прибыли».

Итак, сотруднику, допустим, на заработную плату уходит 0,5% от «грязной прибыли», что бывает крайне редко.

ПОЛПРОЦЕНТА! Вы приносите компании десять миллионов прибыли, а вам на руки дают ПОЛПРОЦЕНТА, то есть 50 000 рублей, и это в лучшем случае!

Теперь сами посчитайте, сколько времени в году вы работаете на себя, а сколько на бизнес и государство. И, чтобы у вас не было революционных мыслей, скажу:

«Часто чистая прибыль, то, что бизнесмен кладет себе в карман и тратит на развитие, составляет 5%. Бывает, конечно, и больше, но, поверьте, в обычном бизнесе – это не есть большие суммы. Когда вы читаете «жаренные» факты про долларовых миллиардеров, покупающих виллы в Европе и яхты стоимостью в пару миллиардов рублей, помните, что их единицы, либо это «бизнесмены», встроенные в структуру бюджета страны.

Чтобы заплатить вам этот несчастный процент, нужно огромное количество денег потратить на налоги, на «крыши», на откаты, на обнал, и вообще на то, чтобы бизнес выжил. В противном случае, если бизнес не выживет, вы, лично вы, будете голодать. Ибо, если угробить налогами, десятками тысяч заведомо невыполнимых правил, весь бизнес (а доля госсектора по данным главы ФАС Игоря Артемьева сейчас составляет более 70%), то вам работать будет негде. Всех в госсектор не устроишь, там и для своих мест уже нет.

В том примере с Омском, при 100% легальности, маржа собственника рухнет сразу в 2 раза, и при тех рисках, которые он несет, при той нагрузке, которую он несет… на#ер нужен такой бизнес!

Вывод:

Вы от «грязной прибыли» получаете от 0,05% до 0,5% (очень усредненные данные). В очень успешных компаниях от 1% до 2% (в среднем);

Собственник от 5% до…в сверхуспешных и сверхнелегальных бизнесах до 30% (пару раз встречал было даже от 40% до 50%). В среднем собственникам уходит порядка 10%;

Государство забирает: в бизнесах на спецрежимах при всей их нелегальщине – от 3% до 15%. Но не они дают доходную часть бюджета. В структуре всей экономики их доля мизерная и составляет в пределах 1%. Бюджет на 99% наполняют компании, работающие на основной системе налогов. А вот они платят в бюджет, при всей их нелегальщине, от 10% до 75%. В среднем по России эта цифра в районе 43%.

ИТАК, В СРЕДНЕМ:

1. Сотруднику – 0,25%;

2. Собственнику – 10%;

3. Государству – 43%.

И, пожалуйста, не надо революций и не надо экспроприаций: у ваших собственников брать нечего. Выводы и предложения будут дальше.

Часть третья. «Куда тогда деваются все эти налоги?»

Эта часть жутко нудная и тяжелая для чтения. Но деваться некуда: я обязан давать цифры, а не только мнения и оценки. Наберитесь терпения и дочитайте до конца.

Попробуйте найти данные о количестве чиновников, работающих в министерствах и ведомствах. Их и ранее найти было практически невозможно, а с 2016 года их просто засекретили, чтобы не волновать умы граждан.

Попробую дать вам хоть какие-то цифры. Вот что удалось найти на сайте Минфина:

По данным Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы, без Минобороны России, МВД России, ФСТЭК России, СВР России, ФСБ России, ФСО России, ГУСП, загранаппарата федеральных государственных органов общая штатная численность работников государственных органов и органов местного самоуправления в 2015 году составила 1 614 013 человек. Данные Минфина.

Численность сотрудников Минобороны на разных сайтах указана от 700 000 до…бесконечности, поэтому я воспользуюсь Указом президента. Цитирую: «Президент России Владимир Путин подписал указ № 329 от 8 июля 2016 года «О штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации». «Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 1 885 371 единицы, в том числе 1 000 000 военнослужащих», – говорится в документе» (цитата из газеты «Красная звезда» от 8 июля 2016 года).

МВД России. Цитирую агентство «Интерфакс» от 20 сентября 2016 года.

«Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU: Президент России Владимир Путин своим указом сократил максимальное количество сотрудников органов внутренних дел более чем на 163 тысячи человек. «Установить предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 904 881 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 756 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199 человек, работников — 130 813 человек», — говорится в тексте указа, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Предыдущим указом президента РФ от 7 июля этого года предельная штатная численность сотрудников МВД составляла около 1,068 миллиона человек».

Согласно указу Президента №1085 от 16 августа 2004 года, ФСТЭК России является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, а также специально уполномоченным органом в области экспортного контроля. В открытой части Указа численность дана в количестве 1 111 человек. ПО данным газеты «Коммерсант» от 4 апреля 2013 года численность составляла 1 234 человека.

СВР, ФСБ, ФСО России. Официальных данных я не нашел. По данным вот этого сайта, цитирую: «Численность ФСБ – информация по службе засекречена. По разрозненным данным, она колеблется от 80 до 120 тысяч человек, не считая сотрудников Погранслужбы. Вместе с ними она превышает 200 тысяч человек. Секретной является и численность сотрудников СВР – по разным оценкам, вместе агентами она составляет до 20 тысяч человек. Численность ФСО также засекречена, хотя в СМИ называют цифры от 10 тысяч до 25 тысяч человек».

В общем, по самым разным источникам общая численность силовиков в России оценивается в количестве примерно пяти миллионов человек.

Далее:

Штатную численность всех работников образования по стране найти не удалось. По разным оценкам это около 2,2 миллиона человек;

Штатная численность медперсонала в 2016 году составила (данные «Росстата») 2 534 527 человек (сокращение на 65 841 человек в сравнении с 2015 годом).

Как я ни пытался найти официальные данные по количеству людей, получающих заработную плату из бюджета, этих данных я найти не смог. Но уже из того, что нашел получается 9,4 миллиона человек. Но я не анализировал огромное количество всякой всячины, типа работников культуры, библиотек, всяких санорганов, ФСИН, МЧС…я думаю (это мое мнение, а не факт) количество бюджетников без работников ГУПов, МУПов (а это тоже бюджетники) около 15 миллионов человек.

Не знаю, насколько я прав, но вместе со всякими госучреждениями «коммерческого толка» общая численность бюджетников может достигать 20 миллионов. И я был бы рад не гадать «на кофейной гуще», а увидеть официальные данные наших властей с подробной расшифровкой по всем министерствам, ведомствам, департаментам и прочим структурам.

Пенсионеры: около 42,7 млн человек;

Школьники: около 14,1 млн человек;

Студенты высшего и среднего образования (не работающие): около 4,8 млн человек. Но данные скачут вплоть до 8 млн человек (я беру нижний порог);

Дальше надо посмотреть сколько детей дошкольного возраста, чтобы понять сколько молодежи пока не работает. В общем по данным «Росстата» детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в России, на 1 января 2015 года было 27 млн 374 тыс человек. Я бы добавил сюда половину от 4,8 миллиона человек студентов, которые учатся и которые пока не работают. Получим – около 30 миллионов человек.

Кто еще не работает и не создает национальное достояние страны?

Заключенных в следственных изоляторах и колониях около 650 тыс человек (по моему, эти данные сильно занижены);

Хронических, официально зарегистрированных алкоголиков, от которых в производстве мало толку по данным «Роспотребнадзора» около 5 млн человек;

Количество наркоманов: стоит на учете 308 300 человек, а в реальности не менее 8 миллионов.

Ладно. Хватит того, что уже написал. Подведем итог:

Бюджетников –15 млн;

Пенсионеров – около 43 млн;

Пока не работающих детей и молодых людей – около 30 млн;

Алкоголиков (только по официальным данным) – 5 млн;

Наркоманов вообще считать не буду, хотя их около 8 млн;

Официальных безработных – 4,1 млн человек (ведь даже если они работают, налоги то с них не платятся).

И у меня получилось 97,1 млн человек. Добавьте сюда «немного неработающих» наркоманов, неработающих домохозяек, добавьте около миллиона социальных работников и всех тех, кого я забыл, и вы получите за 100 млн человек тех, кто кушает, но не создает реальные товары, работы и услуги. Хорошо это или плохо? Не важно – пока это просто цифры.

В реальном секторе экономики работают не более 40 млн человек, из которых работают в структурах с госучастием около 8 млн человек.

«Газпром», «РЖД», «Роснефть», «Сбербанк» и так далее:

«РЖД»: около 1 млн человек;

«Газпром»: около 465 тыс человек;

«Сбербанк»: около 370 тысяч человек;

«Почта России»: 350 тыс человек.

Но у нас в стране только крупных госкорпораций федерального уровня многие-многие десятки. Газета «Комсомольская правда» от 5 октября 2016 года утверждает, что в госкомпаниях работают около 8 млн человек.

Итак, тех кто работает и зарабатывает себе на жизнь – около 32 млн человек из 145 млн. Вместе с госкорпорациями – около 40 млн человек. Но, по моим ощущениям нас меньше. Намного меньше. Ну ладно, я не «Росстат» и не аналитическое управление Администрации Президента, а открытых данных крайне мало.

По-любому получается следующее: около 40 млн, а вместе с работающими пенсионерами – около 45 млн, кормят, поят, одевают и обувают около 100 млн неработающих, из которых только чиновников всех мастей около 15 млн, что в разы выше, чем при СССР (на душу населения).

Кстати «Росстат» по переписи 2010 года оценивает экономически активное население в возрасте от 15 до 72 лет в размере 66 млн человек, из которых 61,6 млн работают по найму (не указано на кого). Это по переписи. По справке 2016 года из «Росстата» таковых, имеющих регулярный заработок, уже 71,3 млн человек. Там не указано, считает ли «Росстат» алкоголика, зарабатывающего 5 тыс в месяц и работающего «три дня» в год, в числе экономически активного населения или нет.

Ладно. Наши цифры совпадают. Добавьте к указанным мной 40 млн еще 15 млн бюджетников, добавьте работающих пенсионеров и минимум 5 млн человек, тех, кто работает неофициально, и цифры примерно сойдутся.

Например, цитирую «РИА Новости»: «Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что из 75 миллионов человек трудоспособного населения официально трудоустроены и платят налоги только 48 миллионов».

Теперь добавьте сюда государственные расходы на обновление техники в армии, строительство школ, больниц, дорог, детских садов…мировую политику, секретные статьи бюджета… Откройте сами данные по консолидированному бюджету и посмотрите (если сможете их найти :))). Посмотрите дефицит ПФР в 1,6 трлн рублей, посмотрите данные от Д.А. Медведева о количестве денег, разворовываемых на госзакупках (более триллиона рублей), и вам станет легче. Правда. Вам на самом деле станет легче. Просто вы поймете, почему вам так мало платят.

Да, не забудьте изучить данные по совокупным долгам РФ, как внешним, так и внутренним, и посмотрите, сколько денег мы тратим на обслуживание долгов. Гляньте, сколько денег выводится из России и сколько денег уходит на откаты и взятки, и вам станет еще легче! И я нисколько не издеваюсь над вами. Просто знание приводит в порядок ваше сознание и вызывает, я надеюсь, желание действовать.

Часть четвертая. «И что делать?»

Год назад под таким же заголовком я написал статью на 17 страницах, опубликовал ее. И, как мне сказал мой друг Никита Синяев: «Она нах… никому не нужна». Потому что, во-первых – «слишком длинная» (хотя там были только тезисы) и, во-вторых – «слишком сложная» (хотя, по мне – я писал ее ну совсем простым языком).

Я не буду повторять то, что уже написано.

Итак, нереальные, утопические предложения, которые никогда не сбудутся :)))). Зато вызовут (такое возможно) праведный гнев в мой адрес от большинства работающих по найму за зарплату.

Полностью отменить НДФЛ, как налог подавляющий желание работать и зарабатывать. (По каждому пункту нужно написать отдельную статью с объяснениями, не буду).

Или, ввести обратно-пропорциональную шкалу по НДФЛ. Чем больше зарабатываешь легально и получаешь по ведомости, тем меньше ставка НДФЛ. Например, по ведомости 100 тыс – налог 10%, 50 тыс – налог 15%, 20 тыс – 20% Это заставит людей работать больше и больше зарабатывать. Заставит больше учиться, повышать свой профуровень. И вообще, надо поощрять способности и наказывать неспособности. А не так: «Раз у тебя много денег, ты и должен нас всех содержать». Не должен. Вам точно не должен (хотя лично я плачу все налоги);

Или, ввести обратно-пропорциональную шкалу по НДФЛ. Чем больше зарабатываешь легально и получаешь по ведомости, тем меньше ставка НДФЛ. Например, по ведомости 100 тыс – налог 10%, 50 тыс – налог 15%, 20 тыс – 20% Это заставит людей работать больше и больше зарабатывать. Заставит больше учиться, повышать свой профуровень. И вообще, надо поощрять способности и наказывать неспособности. А не так: «Раз у тебя много денег, ты и должен нас всех содержать». Не должен. Вам точно не должен (хотя лично я плачу все налоги); Постепенно отменить все страховые взносы (потребуется лет 20-30, чтобы не пострадали нынешние пенсионеры). Хочешь пенсию – откладывай себе сам в негосударственный пенсионный фонд. Хочешь бесплатное лечение? Нет проблем – плати в страховую компанию деньги пока здоров, а она тебе потом оплатит лечение. А еще лучше, чтобы она оплачивала лечение в пределах 50% от внесенных сумм страхования, а остальное уйдет на налоги и жизнь сотрудников страховой компании. Хотя можно сделать так, что вы на этом будете зарабатывать и страховой на жизнь хватит. Хочешь пособие по болезни – нет проблем, плати фонду сам, и фонд тебе что-то, возможно, выплатит. Не хочешь никому ничего платить – не плати. Будь здоров и живи счастливо, в том числе на пенсии, обеспечивая себя самостоятельно. Но, скажи мне, дорогой мой человек! Кто тебе вбил в голову, что кто-то должен за тебя оплачивать больничные, пособия на детей, всякие льготы? Почему у того, кто болеет крайне редко и зарабатывает много, должны быть такие же права на соцобеспечение, как у того, кто вечно сидит на больничном и живет за счет первого? Кто вам продал эту глупую идею равенства? Короче, руки-ноги есть? Тебе не 70 лет? Ты не ребенок? Иди позаботься о себе сам и ничего не требуй от государства. Да, и не забудь скопить себе на пенсию;

Ввести, немедленно, плоскую шкалу по НДС ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ, ВСЕХ РЕЖИМОМ НАЛОГОВ по ставке 10% или 12%. Убрать ставку 0%, убрать 18%, убрать льготы по ст.145 НК РФ и так далее. Бюджет автоматически получит больше, коррупция и откаты снизятся в разы, незаконное возмещение НДС исчезнет, ибо нечего будет возмещать, кроме подтвержденного экспорта. Обнал исчезнет на следующий день, штат налоговиков придется уменьшить с 200 тыс до 20 тыс и так далее;

по ставке 10% или 12%. Убрать ставку 0%, убрать 18%, убрать льготы по и так далее. Бюджет автоматически получит больше, коррупция и откаты снизятся в разы, незаконное возмещение НДС исчезнет, ибо нечего будет возмещать, кроме подтвержденного экспорта. Обнал исчезнет на следующий день, штат налоговиков придется уменьшить с 200 тыс до 20 тыс и так далее; Убрать путанные, неперевариваемые льготы по налогу на прибыль и всякие освобождения, установив простейшие правила. Например, купил у производителя (не у соседа, а у производителя) станок? Или купил автомобиль (новый) или купил здание! Никакой амортизации – ставь все и сразу на затраты. Да, первые пять лет бюджет будет терять часть доходов по налогу на прибыль, но мы получим бурное развитие экономики;

Убрать 3/4 законов и правил, как бессмысленные и усложняющие жизнь бизнесменам.

Впрочем я ушел от темы. Статья для рядовых сотрудников, а не для экономистов.

Итак, просто перечислю утопические, глупые, несбыточные вещи для работающих по найму: это не относится к старикам и брошенным детям. Это относится ко всем взрослым людям, имеющим руки и ноги, включая чиновников:

НДФЛ – платишь сам. Или требуешь его отмены;

Все страховые платишь сам. Или не платишь, но сам себя финансируешь, включая пенсию и свои болезни;

В случае болезни или чего-то непредвиденного тебе компенсируют только то, что ты отложил, за минусом той доли, которая уйдет на содержание армии чиновников в ПФР, ФНС, ОМС, ФСС и еще десятков фондов;

Не хочешь платить – позаботься о себе сам;

Все пособия отменяются;

Все льготы отменяются;

Отпуск оплачиваешь себе сам;

Отпуск сокращается для всех категорий работающих до: 10 дней зимой, 10 дней летом. Все. Хватит;

Новогодние каникулы отменяются;

Майские каникулы отменяются.

Я как-то посчитал, сколько у нас праздников, выходных, среднее количество дней на больничном, отпуска и так далее. Получилось, что большую часть года наш работающий по найму гражданин отдыхает. В прошлом году только праздничных дней, совмещенных с выходными, было около 40!

Все праздники отменяются, за исключением: 31 декабря, 1 января – Новый год. 31 августа – 1 сентября тоже праздник (всенародный) детей и образования. Может по мелочи еще что-то и все – хватит. Остальное работаем;

Выходные больше не оплачиваются, ибо оплата всегда идет только за результат;

В случае, если болеешь больше 2 недель в год – тебя могут уволить без предупреждения. Болей дальше. Или ходи в спортзал, веди здоровый образ жизни и меньше болей. Или обратись в «фонд поддержки убогих», возможно там помогут (если им кто-то даст денег на такую поддержку);

Минимальная заработная плата отменяется;

Максимальная заработная плата тоже отменяется;

Вводятся правила поощрять тех, кто больше всех производит продукта и наказывать тех, кто производит меньше всех;

Оклады и получки полностью отменяются. Все без исключения работают только за проценты или от сдельщины (от результата);

Если ты из-за халатности или безграмотности все испортил, то ты за это заплатишь, включая всем своим имуществом. Будешь потом голодать – голодай. Это никого не волнует. Научись качественно работать и ничего не портить. Если кого-то волнует «твое голодание», то разрешить тем, кто работает финансировать благотворительные фонды, чтобы накормить голодающих бездельников;

Бизнесменам разрешить часть налогов отдавать в эти фонды. Но не думаю, что найдется много желающих отдавать деньги тем, кто вместо работы пьет водочку или жрет наркотики. А вот в фонды поддержки пенсионеров, детей, вместо оплаты налогов, люди будут давать много денег, ибо они будут знать, куда эти деньги идут, а идут они на благородное дело;

Отдельно от страховых и НДФЛ ты будешь платить следующие налоги. Причем, будешь платить сам лично, приходя в налоговую и сдавая декларации. Не заплатишь – тебя посадят. Нее, не посадят – посадки мы отменим. Тебя отправят на общественные работы. Ты будешь платить «подушевые», одинаковые для всех взрослых от 18 до 60 лет следующие фиксированные налоги:

— налог на армию;

— налог на полицию и спецсслужбы;

— налог на содержание чиновников;

— налог на содержание инфраструктуры государства и все общественные нужды типа общественных школ, дорог, мостов, больниц и так далее.

— налог на армию; — налог на полицию и спецсслужбы; — налог на содержание чиновников; — налог на содержание инфраструктуры государства и все общественные нужды типа общественных школ, дорог, мостов, больниц и так далее. При этом все бесчисленные налоги на бизнес будут отменены. И всякий гражданин будет сам платить налоги на все те общественные институты, которыми он пользуется. Как ты думаешь, после этого ты будешь интересоваться куда, черт побери, идут твои деньги? Ты позволишь чиновникам размножаться?

Если сядешь в тюрьму по статьям, связанным с нанесением ущерба личности (типа увечий), там будут хорошие условия, как в Европе, но ты будешь там РАБОТАТЬ, уплачивая двукратные налоги;

А в целом все уголовные статьи по экономическим преступлениям и неуплате налогов отменяются. Что-то нарушил? Не страшно – отработаешь на общественных работах по строительству дорог, посадке лесов, чистке рек и так далее.

Могу еще сотню пунктов написать, но, думаю, твою неприязнь я уже вызвал :))) Хотя, я преувеличиваю. Большинству такие правила понравятся.

А теперь подумай над всем написанным. Подумай хорошо. Ведь это – путь для твоего процветания, путь процветания и богатства всего общества. Путь ответственности за себя, своих детей, своих стариков и свою родину и даже путь ответственности за деяния чиновников. Это жесткий путь для способных! Еще тяжелее придется тем, кто привык жить за счет более способных и упорных. Это путь, заставляющий убогих переродиться и стать более способными.

Подумай над этим еще и еще. На этом пути ты потребуешь отменить все барьеры для предпринимательства. Ты потребуешь отчета от каждого чиновника за каждую копейку, заплаченную тобой на его содержание.

Ты будешь требовать самых высочайших стандартов в поликлинике, школе, ЖЭКе, ты будешь требовать класть асфальт летом с гарантией качества лет на 20 и закидаешь «дохлыми кошками» Министра, сказавшего (реальный случай) на селекторном совещании бизнесмену, что его технология, гарантирующая отсутствие ремонта дорожного полотна в течение 15 лет, разрушает систему ежегодного бюджетного финансирования (читай – ежегодного распила бюджетных денег), и она не нужна. А через некоторое время у этого бизнесмена сидели десятки проверяющих и в конце концов ему объяснили, что его технология ужасна. Пример из моей практики.

Чтобы начать двигаться вверх, сначала надо понять в какой жопе ты находишься.

Не позволяй государству за тебя решать – ты и есть государство! А если ты делегируешь кому-то свои полномочия, например, Президенту, он обязан перед тобой отчитываться за каждый рубль, а не так, что даже данные о количестве чиновников засекретили.

Ты не маленький человек и не винтик в гигантском механизме. Ты – работающий человек, основа любого механизма, и от тебя зависит насколько хорошо этот механизм работает.+

Ты личность!

Ты жив! Вот и живи!

Живи своим умом, а не умом телевизора! Наблюдай! Смотри и задавай вопросы! Много вопросов и ничего не принимай на веру. Правда для тебя только то, что ты видел сам.

Удачи тебе человек работающий и зарабатывающий!