Эксперимент с КИЗами: вслед за шубами отмаркируют лекарства

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Добрый день, уважаемые коллеги!

Для тех, кто читает меня постоянно, это новостью не является. Я уже 100 раз говорил, что правительство собирается маркировать «все на свете». Минпромторг выпустил толстенный документ, в котором решил в ближайший 1-2 года отмаркировать КИЗами все, вплоть до рубашки, костюма, авторучки и т.д. Этому посвящена целая концепция, и я уже неоднократно упоминал, что в первую очередь будут маркировать медицинские изделия. И вот, пожалуйста, мы дождались.

У меня в руках Постановление Правительства РФ от 24 января 2017 года №62. Как я люблю эти названия! «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения».

Я немножко постебаюсь над этим документом. Во-первых, написано «О проведении эксперимента». Ну, какой к черту эксперимент, если решение уже принято? Это было в прошлом году. Дмитрий Анатольевич Медведев в начале прошлого года издает постановление, в котором написано: «О проведении эксперимента по маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». В августе он издает очередное постановление, в котором написано, эксперимент признать удачным: благодаря эксперименту, 2/3 рынка меховых изделий легализовано. Т.е. до этого, у нас 2/3 рынка находились в нелегальном обороте. И, как бы, теперь этот «эксперимент» проводить на постоянной основе.

Коллеги, сразу напишу, забудьте о слове «эксперимент». Через некоторое время выйдет бумага, где будет написано: «эксперимент признать успешным и маркировать все, что можно маркировать». В конце концов, а зачем тогда Минпромторг разработал документ? И зачем тогда была сформулирована целая концепция и поставлена задача в ближайшие 6 месяцев разработать детальный план по маркировке всего, и вся? Зачем куча дополнительных нормативных актов разработана? Зачем тогда все это делалось? Поэтому никаких экспериментов, а просто все это будет использоваться на постоянной основе.

Конечно же, все эти меры направлены на противодействие незаконному обороту лекарственных препаратов и т.д. Я не против, ради Бога. Маркируйте все на свете, лишь бы это не усложняло жизнь бизнесменам, лишь бы это не сказалось на удорожании тех же лекарственных препаратов. Если чиновники смогут сделать так, как было написано в концепции Минпромторга. А там написано, что введение маркировки всего и вся не должно создать дополнительных административных барьеров для бизнесменов. Если это обойдется без дополнительных административных барьеров, если это обойдется без удорожания, по крайней мере, без значительного – да ради Бога. Я только за.

Я за то, чтобы мы работали все легально. Но я одновременно за то, чтобы НДС был снижен до 10%, и была единая плоская шкала. Я одновременно за то, чтобы вам разрешили сразу же списывать на затраты по налогу на прибыль любую покупку основных средств, которые вы приобретаете, в целях использования в своем бизнесе. Это автоматически поможет российской экономике. Я одновременно за то, чтобы к чертовой матери раз и навсегда убрали налог на имущество, убрали налог на автомобили. Ибо сам по себе факт, если налог на имущество с граждан уберут, эти копейки, мы автоматически получим просто «бум» в развитии многих отраслей. Ну, конечно же, нужно еще ряд мер предпринять для этого «бума». Если одновременно с зажиманием и полным тотальным контролем будут приняты какие-то меры, дающие возможность российскому бизнесмену дышать, я буду приветствовать даже этот тотальный контроль… А не так, что есть огромная куча налогов, куча нетарифных платежей… Я писал в своей статье «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?» о том, как устроена наша налоговая система, сколько дней в году вы работаете на себя. Дней, а не месяцев, слышите? А все остальное время вы работаете на дядю. В основном на государство.

Поэтому, если будут какие-то послабления, я готов приветствовать даже этот тотальный контроль. А, если вместе с этим тотальным контролем мы получим новые административные барьеры, то, конечно, я против подобных вещей.

Огромное спасибо, коллеги! И те, чей бизнес связан с лекарственными препаратами для медицинского применения, конечно же, почитайте это Постановление Правительства РФ от 24 января 2017 года №62.