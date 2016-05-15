Когда директору компании на спецрежиме может понадобиться налоговый аудит

Какие обстоятельства могут сподвигнуть компанию, применяющую упрощенку или ЕНВД, провести налоговый аудит? О том, как самостоятельно проверить, все ли в порядке с налогами, - в нашей шпаргалке.

Для чего может понадобиться налоговый аудит

Провести налоговый аудит руководство организации (индивидуального предпринимателя) заставляют, как правило, три обстоятельства:

1. Грядет проверка вашей деятельности налоговым органом (выездная или камеральная).

2. Сменился «экономический блок» вашего бизнеса (уволился главбух или просто бухгалтер, а может быть экономист, если таковой есть в вашем штате).

3. Организация собирается банкротиться/ закрываться/продаваться/перерегистрироваться.

Что в себя включает профессиональный налоговый аудит

Профессиональный (подчеркнем это слово) аудит - это качественная и разносторонняя проверка финансовой деятельности организации. Она невозможна без проверки и анализа следующих моментов:

экспертная оценка учетной политики организации (ИП);

оценка качества оформления первичных документов и вообще их наличия;

сверка данных регистров бухгалтерского и налогового учета с показателями бухгалтерской и налоговой отчетности;

разносторонний анализ договорной базы и ее соответствие существующим финансово-хозяйственным взаимоотношениям с контрагентами и требованиям налогового законодательства;

проверка полноты формирования налоговой базы по уплачиваемым налогам;

проверка сроков уплаты налогов и сроков сдачи деклараций и их соответствие срокам, установленным налоговым законодательством;

Кроме того, после проведения такого аудита для проверенной организации будут определены источники и причин возникновения налоговых рисков, а также могут быть предложены варианты по возможностям снижения налоговой нагрузки на бизнес.

Выше мы не зря особо отмечали слово «профессиональный». Поэтому должное качество налогового аудита может обеспечить специализированная организация, занимающаяся оценкой и анализом финансово-хозяйственной деятельности любого вида бизнеса. Руководителю организации или индивидуальному предпринимателю безопаснее либо заключить договор с такой организацией, либо держать в своем штате постоянного налогового консультанта, который, кстати, кроме проверки налоговых документов, должен заниматься и аналитической работой по постоянной экспертной оценке учетной политики вашего дела.

Как провести мини-аудит самостоятельно

Своими силами небольшая организация или ИП могут, в принципе, провести выборочный мини-аудит налогового учета. В него можно включить следующие направления:

1. Проверка исполнения основных требований налогового законодательства.

Что нужно делать: проверяем, к примеру, соответствует ли вообще деятельность организации применяемому льготному режиму налогообложения – УСН или ЕНВД. Для этого внимательно перечитываем Налоговый кодекс РФ (главу 26.2 - для «упрощенки», главу 26.3 - для «вмененки»). Быть может, бизнес был настолько увлекательным и быстроразвивающимся, что случайно были превышены лимиты доходов, по которому организация (ИП) может применять упрощенную систему налогообложения. Для ЕНВД еще раз проверяем основные моменты – вид деятельности, применяемые коэффициенты для расчета налога и т.п.

2. Оценка полноты формирования налоговой базы.

Что нужно делать: берем все налоговые декларации и документацию по учету доходов (например, книгу учета доходов-расходов) за весь период деятельности организации (ИП) и еще раз с калькулятором в руках проверяем наши расчеты. Не забываем про страховые выплаты! Сверяем, сколько мы выплатили в фонды за себя и за наемных работников. Соответственно, проводим сверку с цифрами в налоговых декларациях – на какую суммы мы уменьшали налоги за счет выплаченных страховых взносов.

3. Проверка сроков налогов и сроков сдачи деклараций.

Тут все понятно - нужно просто еще раз тщательно сверить сроки, в какие были вами представлены в налоговую инспекцию декларации и их соответствие срокам, установленным налоговым законодательством.

При осуществлении даже такого укороченного аудита налоговых дел бизнеса, у руководителя организации (индивидуального предпринимателя) сложится довольно точное представление о состоянии собственного налогового учета.

Кто должен такой аудит осуществлять и как часто? Заниматься этим должен, как минимум, человек, отвечающий за финансовый учет бизнеса (главбух или обычный бухгалтер). Еще лучше – как говорилось выше, если такой работой будет заниматься отдельный специалист – экономист, финансовый аналитик, штатный налоговый консультант и т.д.

Такую внутреннюю проверку советуем проводить как минимум один раз за налоговый период, т.е. один раз в год и результаты ее обязательно должны быть зафиксированы письменно в виде отчета, с подписью специалиста, его проводившего. Это повысит качество аудита и уровень ответственности аудитора.