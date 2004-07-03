Как желание обанкротить бизнес приводит к уголовному делу и проблемам у родственников

Мы продолжаем разбирать тему фиктивного банкротства. О том, чем оно грозит руководителю, мы начали говорить тут.

Ранее мы говорили о том, что за фиктивное банкротство руководителя могут привлечь как к субсидиарной ответственности, так и дисквалифицировать. При этом нужно понимать, что закон не ставит между этими двумя решениями слов «или». Поэтому при таком развитии ситуации на фоне привлечения к субсидиарной ответственности может быть принято решение и о дисквалификации.

Сегодня мы поговорим о двух других вариантах развития событий, которые также могут применяться в совокупности как между собой, так и с предыдущими.

Уголовное дело

Такого «отчаянного» бизнесмена можно еще и привлечь к уголовной ответственности по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

Чтобы не быть голословной, проиллюстрирую, приведу пример. Итак, смотрим Решение ВС Республики Коми от 28.03.2017 по делу №22-615/2017. В нем руководителя организации привлекли не только по п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, но и по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

До 2017 года существовало не так много возможностей в части взыскания долгов компании с их владельцев. Варианты были следующие:

1. Признание банкротства неправомерным.

2. Доказывание того, что действия лиц были преднамеренно направленны на то, чтобы обанкротить компанию.

Как показывала судебная практика, доказать это было не так просто, но в последнее время судебная практика складывается в пользу налоговиков (Определение ВС РФ от 11.05.2016 №304-ЭС16-4150, Определение ВС РФ от 21.04.2016 №302-ЭС14-1472 и др.).

Но теперь забрать не только деньги, но и личное имущество за долги по налогам с учредителей и руководителей стало гораздо проще. Налоговым органам разрешили взыскивать налоги с любого лица, признанного взаимозависимым (п. 2 ст. 45 НК РФ), что означает упрощение процедуры взыскания долгов по налогам. Хочется, конечно, думать, что это не станет поводом для недобросовестных инспекторов по запугиванию бизнеса.

Подставляем родственников

Если руководитель компании нищий, то следует знать, что такая ситуация становится опасной для имущества и активов его близких родственников - могут наложить арест. А имеется ли такой способ, чтобы руководитель был нищим, а, допустим, жена – бизнес-леди, с активами и всем имуществом? И при этом у нее не смогли бы ничего забрать? Давайте посмотрим, что на этот счет говорит закон.

В соответствии с п.1 и 2 ст. 34 Семейного Кодекса РФ (далее по тексту – СК РФ), имущество, нажитое в период брака – это совместная собственность супругов, причем к такому имуществу, в том числе, относятся и доходы каждого из супругов от предпринимательской деятельности.

Особенно продвинутые подписывают соглашение о разделе имущества в период брака, либо заключают брачный договор (ст. 40 СК РФ, ст. 38 СК РФ). Брачным договором супруги по сути изменяют установленный законом режим совместной собственности, предусмотренный ст.34 СК РФ (ст. 42 СК РФ). Получается, поделили имущество и, вроде бы, на имущество супруги нельзя претендовать. Но на практике, такой договор может быть признан судом фиктивным, если оставить мужа в одних ботинках, а жена останется со всем совместно нажитым богатством. Поэтому заключать подобные соглашения и брачные договоры хорошо бы без фанатизма.

Лучше изначально грамотно защищать свое имущество, продумывая все аспекты заранее. Как вариант, для безопасности активов можно использовать неделимый фонд потребительского либо производственного кооператива либо грамотно применять «держателей активов» (организации, либо ИП).