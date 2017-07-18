Ответственность директора в новом формате с 28 июня 2017 года: что будет на практике

Сложные для восприятия слова «субсидиарная ответственность» многим руководителям уже даже не приходится объяснять. Судебная практика о взыскании долгов предприятия с его руководителя активно наращивает обороты. Вместе с тем, недобросовестным бизнесменам по-прежнему удается уходить от ответственности. И способов для этого изобретено множество. В частности, переоформить на номинального директора/учредителя или просто бросить компанию. А налоговая еще и поможет, исключив из реестра недействующее юридическое лицо, которое в течение года не сдает отчетность и не проводит операции по счетам. И при этом продолжать параллельно вести бизнес от нового юридического лица. Чтобы распутать такой клубок и добраться до виновника, в т.ч. через процедуру банкротства требуется много сил, времени и финансовых затрат, которые подчас несоизмеримы с взыскиваемой суммой, что заставляет кредиторов, взвесив все «за» и «против» смириться с ситуацией и просто списать долги. С 28 июня 2017 года ситуация начала меняться. Вопрос ответственности директора по долгам предприятия приобретет реальное содержание. Изменения внесены Федеральным законом от 28.12.2016 № 488-ФЗ в целый ряд нормативных актов. К слову, следует уточнить, что речь идет не только об ответственности директора. Привлечь за долги можно любое контролирующее лицо (реального бенефициара, выгодоприобретателя), от решений которого зависела ситуация в бизнесе.

И что же поменялось? То, что раньше было благом для должников – налоговая исключала из ЕГРЮЛ недействующие юридические лица – станет основанием для предъявления требования о погашении долга напрямую к контролирующим лицам (новый пункт 3.1 в ст. 3 Закона об ООО). Это означает, при активной позиции кредиторов бросить компанию с долгами без последствий уже не получится. При этом к привычным основаниям для исключения из ЕГРЮЛ добавились два новых (новый п. 5 в ст. 21.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 № 129-ФЗ): невозможность ликвидации компании ввиду отсутствия средств на ликвидацию и невозможность возложить расходы на учредителей. Ситуация характерна для банкротства, когда не удается возбудить или продолжить процедуру в связи с отсутствием финансирования. До сих пор это делало невозможным в принципе привлечение директора к субсидиарной ответственности. наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений в течение более чем 6 месяцев с момента внесения такой записи. Последнее излюбленное основание для внесения налоговым органом записи о недостоверности – налоговая не смогла найти компанию по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, либо адрес не конкретизирован (есть номер дома, но нет офиса). С 1 июля 2017 г. кредиторы получили право подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности после завершения дела о банкротстве, если их требования остались неудовлетворёнными, а также вообще без банкротства, если дело не смогли возбудить по причине отсутствия средств на процедуру. Изменения внесены в ст. 10 ФЗ «О банкротстве». Срок, в течение которого контролирующее лицо может быть привлечено к ответственности, увеличится с 1 года до 3-х лет. После завершения конкурсного производства в отношении должника директор (или иное контролирующее лицо) будет «сидеть на пороховой бочке» еще 3 года в ожидании возможного заявления кредитора о взыскании долгов. Существенно изменился порядок и последствия рассмотрения заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности в ходе процедуры банкротства. Сейчас даже в случае удовлетворения требований к директору кредиторы практически ничего не выигрывают. Судебный акт появляется в конце процедуры, когда у арбитражного управляющего уже просто нет времени заниматься реальным взысканием, поэтому требование к директору может вообще не предъявляться к исполнению либо в лучшем случае продается на торгах, как правило, «за копейки». По этой же причине арбитражные управляющие часто отказываются от обращения в суд с заявлением о привлечении руководителя к субсидиарной ответственности. Так что директор не успевает даже испугаться. После 1 июля 2017 г. рассмотрение таких заявлений будет заканчиваться выдачей каждому (!) кредитору исполнительного листа с указанием его суммы задолженности и очередности взыскания. Т.е. вместо одного исполнительного листа директору будет предъявлен целый «букет». Так что процедура банкротства компании для руководителя может закончиться сводным исполнительным производством в отношении его самого и даже личным банкротством.

Что получат кредиторы? Кредиторы получат реальную возможность взыскивать долги компаний-банкротов с их руководителей и иных контролирующих лиц в ситуациях явной недобросовестности последних: "бросил компанию и сплю спокойно". Новый закон разрешил самый проблемный вопрос, когда дело о банкротстве невозможно было возбудить по причине отсутствия финансирования, и кредиторы оказывались со связанными руками, в принципе лишенные возможности защиты своих прав. Теперь предъявить требование к директору можно будет и вне рамок дела о банкротстве.

Что получат налоговые органы? Помимо всего вышесказанного налоговые органы как кредиторы получили дополнительные привилегии. Одним из оснований привлечения к субсидиарной ответственности являются виновные действия руководителя или иного контролирующего лица, которые повлекли банкротство компании. При этом Закон о банкротстве устанавливает ряд случаев, когда вина считается доказанной по умолчанию. Теперь к этим случаям добавился факт привлечения компании или ее руководителя к ответственности за налоговые правонарушения. Если при этом требования налогового органа составят более 50 % от общего размера требований в реестре кредиторов будет считаться, что несостоятельность возникла вследствие действий руководителя, пока не доказано иное. То есть теперь результат налоговой проверки становится прямой угрозой спокойствия руководителя. Изменения внесены в п. 4 ст. 10 ФЗ «О банкротстве» Федеральным законом от 23.06.2016 № 222-ФЗ.