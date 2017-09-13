Клерк.Ру
 
0
0

Что директору спросить у главбуха и финдира, чтобы убедиться в их нормальном взаимодействии

13.09.17 08:40
693

От чего зависит структура финансовой службы

Структура финансовой службы компании в первую очередь зависит от размера и операционной деятельности компании. Каким образом?

Если у компании «однородный» бизнес, то есть это промышленная или торговая компания, и она оперирует в одной стране, финансовая служба может строиться по иерархическому принципу и подчиняться финансовому директору, в ведении которого могут также находиться бухгалтерия, управленческая отчетность, бюджетирование, казначейство и отчетность по МСФО.

Если же бизнес компании представляет собой сложную холдинговую структуру или большую международную корпорацию, которые, оперируя в одной стране, управляют разнородными или диверсифицированными бизнесами, то таким компаниям, скорее всего, будет присуща матричная структура управления финансовой службой, организованная различными способами.

В любом случае, при принятии решения об организации финансовой службы, необходимо учитывать не только размер и структуру бизнеса компании, но и принципы объединения бизнеса различных географических регионов, цели и задачи, которые стоят не только перед компанией, но и перед каждым бизнес-подразделением и собственно финансовой службой.

Решающее значение будет иметь зрелость информационных технологий компании и возможность создания единого информационного пространства. Например, вряд ли получится организовать централизованное казначейство или объединенную бухгалтерию, если компания оперирует в разных странах, или если бизнес-процессы поддерживаются различными информационными системами.

Какие цели ставят перед финансовыми службами

Ещё один немаловажный фактор - как руководство компании и самой финансовой службы видят цели, стоящие перед финансовой дирекцией в целом.

Является ли она генератором отчетов или важным полноценным партнером в принятии и реализации стратегических и операционных планов компании?

Сегодня от финансовых директоров компаний требуется не только умение управлять цифрами и составлять подробные годовые отчёты. От них ожидают стратегических решений, лидерских качеств, новаторства, способности избегать рисков и повышать благосостояние всей организации.

Взаимодействие между любыми подразделениями компании - это важный и зачастую сложный вопрос, решению которого мешает заблуждение о том, что работа какого-то одного подразделения может быть самой важной, и принимать во внимание интересы других подразделений не считается обязательным. Такой подход ведёт к разобщённой работе и конфликтам.

Шаги по выстраиванию взаимодействия

Давайте сформулируем основные шаги на пути к эффективному и результативному взаимодействию между подразделениями финансовой службы вне зависимости от простоты или сложности бизнес-структуры компании, а основываясь на тех целях, которые могут стоять перед финансовой службой в зависимости от стратегического видения руководства.

Если мы планируем организовать работу так, чтобы применять чёткие и простые принципы и правила, которые ведут к освобождению сотрудников финансового отдела и их коллег из управляющих органов компании, то мы, скорее всего, будем уделять внимание не личной заинтересованности, а доверию и сотрудничеству.

Это позволит упростить процессы, которые находятся в ведении финансовой службы и освободить время для эффективной помощи в принятии решений и предоставлении рекомендаций, которые должны помочь руководству компании получить желаемые результаты.

Чёткость, простота, прозрачность, отчётность – это те слова, которые лучше всего описывают такой подход, и именно он позволит финансовой службе компании стать ценным бизнес-партнером, мнению и экспертизе которого можно доверять.

На что нам нужно будет обратить внимание?

1. Мы и наши сотрудники регулярно задерживаемся в конце рабочего дня и забываем о выходных – это первый сигнал того, что требуются изменения, поскольку именно здесь зарождается недовольство и конфликты.

2.  Давайте спросим себя, что служит причиной сверхурочной работы и стресса. Усложняют или облегчают наши усилия организационную структуру? Оптимизировали ли мы штат, оставив при этом такой же, если не больший, объем работы подразделений?

3.  Давайте честно и непредвзято оценим эффективность работы финансовой службы – насколько хорошо мы организовали процессы планирования, составления бюджета, прогнозов, отчётности, контроля и управления рисками?

4.  Спросим мнение менеджеров всех подразделений финансовой службы, руководителей других подразделений и руководства компании, предоставляют ли одни и получают ли другие необходимую информацию тогда, когда она им нужна, и что нам необходимо сделать для этого.

5.  Известны ли нам основные факторы успеха? Соответствуют ли они нашей стратегии, критериям оценки, целям и действиям? И если нет, это может стать одной из основных причин наших неправильных действий, которые неизбежно влияют на взаимодействие подразделений как внутри финансовой службы, так и вовне.

6.  Нам нужно сформулировать цели и ожидания каждого подразделения от другого при чётком понимании того, что цели, стоящие перед финансовой службой, являются едиными и могут быть достигнуты только совместно.

7.  Нам нужно проанализировать поставленные цели и вклад каждого подразделения в их достижение.

Эти шаги помогут нам понять, что мешает эффективному взаимодействию подразделений, где видны провалы в коммуникации между ними, где проходят границы ответственности, что нам мешает научиться слушать и слышать друг друга, а главное –  понимать и помогать друг другу.

Такой подход поможет нам спланировать новый курс и пойти в направлении более манёвренной, экономичной, контролируемой и этичной организации работы финансовой службы компании, которая даст нам возможность влиять на деятельность организации при эффективном и результативном взаимодействии всех подразделений.

Стань экспертом
Эрика Колчина

преподаватель Русской Школы Управления, CIA, руководитель Внутреннего аудита и Внутреннего контроля, финансовый директор

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится
Директору
 
Что делать директору и кадровикам, если главбух не выходит на работу без объяснения причин
 
Бухгалтеру
 
Чем не должен заниматься финансовый директор и главбух
 
Бухгалтеру
 
ТОП-10: самых дорогих вакансий для финансовых директоров и главных бухгалтеров в Москве
 

»
Мнения 22
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, вообще-то никто не путает. Они уже давно равны. Ставку рефинансирования ЦБ не устана...
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
ВЫ ПУТАЕТЕ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ И СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ!!!
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
А ничего не будет - поймают троих, выпишут штраф по 1500р, и больше не будут ловить, т.к. "уста...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
кво
Вислоухая
для чего нужно будет применять онлайн кассу ЕНВДшникам и патентщикам?  чтобы отменить ЕНВД п...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Кто бы над банками контроль установил вот уж где поле не паханное .вот где наживаются а все проис...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
вернуть не могут переплату этого года, а уж за три эхххххххххххххххххххххх
Возвратить переплату по налогам станет проще
Аноним
А деньги за аппараты содрать, каждый год "улучшают" жизнь самозанятых.
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Я направлял запрос через сайт, все работает
Новые способы, которые помогут обжаловать акты налоговиков
Клерк
yante
http://docs.cntd.ru/document/456047477 - вот этот документ, но "уже который месяц все шло не по п...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Клерк
Виталий Супрун
[b]Аноним[/b], [quote] Все очень просто, аэрофотосьемка ---> Сибирь, но зачем это вертика...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Вот именно так и происходит ,некорректность переданных данных из ПФР в ФНС организует цирковой ат...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Аноним
Al_Kor, Вы писали:Вот искренне хотелось бы чтоб налоговики прошлись по местам фактического прожив...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
yante
  А раз есть КБК, то пусть платят, а потом просто уточнятся... :)
Курортного сбора еще нет, а КБК уже есть
Аноним
Над.К, Вы писали:я понимаю почему Сталин расстреливал управленцев  Прежде чем писать такую е...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:А интересно мы платим налог на имущество через банкомат ИФНС ...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Добрый день, странное, что происходит..... Да с помощью банков в 90-х ЭКОНОМИКУ грохнули до нуля....
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
Аноним, Вы писали:Может кто-нибудь может объяснить, для чего нужно будет применять онлайн кассу Е...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить Если...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
А ЧЕГО ИХ ИСКАТЬ.... ВСЕ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА   ОБКЛЕЯНЫ ОЪЯВЛЕНИЯМИ НА СДАЧУ ...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
Виталий Супрун
[b]natalisa51[/b], [quote] За 20000 все станут самозанятыми....[/quote] Ага. А потом, когда их в...
Предлагают установить стоимость патента для самозанятых до 20 тыс. руб. в год
Аноним
Закон в России - это не подразумевание, а текст. Обратитесь за разъяснениями к специалистам по ру...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
Именно что содержит. И именно это изначально подразумевал законодатель. Не верите? Поднимите исто...
AliExpress обложат НДС
Аноним
с этим абзацем тоже. Поскольку он касается дарения недвижимости, транспортных средств и др. указ...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
А у меня их не было. Я полностью согласна с мнением ВС и всех остальных в нашей стране (кроме Вас...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
о в отношении этих двух режимов все вышеуказанное правильно  Неправильно. В Налоговый кодекс...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Клерк
Al_Kor
Над.К, Вы писали:я вам пишу конкретно опыт своей деятельности,  Какое отношение Ваш опыт рук...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
Во втором абзаце сказаноДоходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в&...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
Никакой "второй абзац" не упоминается. Вы его выдумали и они тоже выдумали.  А это что? ес...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
я вам пишу конкретно опыт своей деятельности,  Какое отношение Ваш опыт руководителя и пр. и...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, з...
AliExpress обложат НДС
Клерк
Al_Kor
Да послушайте, вот именно что мы находимся на профессиональном ресурсе и я профессионал с 25 летн...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
18.1. В котором и говорится о том, что дарение между физлицами НДФЛ не облагается, кроме перечисл...
AliExpress обложат НДС