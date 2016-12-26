Клерк.Ру
 

Чиновники будут налаживать связь с населением

26.12.16 12:57
Просмотров: 

Администрация президента провела учения для вице-губернаторов по внутренней политике. По словам участников семинара, в преддверии президентских выборов от чиновников ждут четко выстроенной системы "обратной связи" с гражданами на местах. В качестве примера вице-губернаторам было продемонстрировано повышение управляемости Москвы за счет электронных систем "Наш город" и "Активный гражданин".

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что мэрия в 2011 году столкнулась с несколькими проблемами, в том числе с отсутствием каналов прямой связи с населением и неэффективным расходованием бюджетных средств. Так, по ее словам, был создан портал "Наш город", куда можно жаловаться на типичные городские проблемы. Жители должны чувствовать себя "добровольными помощниками мэра", указала она. Среди рисков сервиса она назвала отписки, работу "для галочки", хамские ответы чиновников, а также "вранье и фотошоп": например, яму во дворе "заделали", прикрыв ее листьями. Зато в итоге, как считает мэрия, портал стал заменой оппозиционным проектам, а Сергей Собянин получил рост одобрения со стороны граждан и повышение управляемости городом. Плюсами "Активного гражданина" она назвала низкую стоимость по сравнению с соцопросами, предотвращение конфликтов в городе и рост легитимности решений мэрии.

В Администрации Президента размышляют о том, чтобы распространить этот опыт на другие регионы, пишет «Коммерсантъ». Напомним, по итогам послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил правительству до мая создать механизм учета мнения граждан относительно благоустройства территорий.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
3
Мнения43
Аноним прокомментировал материал «Звон в ушах: что делать, если коллектор просит вас отдать чужой долг»
12:49
Аноним прокомментировал материал «Что будет с рублем? Почему евро стоит потратить прямо сейчас?»
12:33
Клерк
Vasily_Lechkin прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
12:20
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
12:20
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Нотариусы сообщают о невозможности исполнить требования закона о передаче данных об унаследованном имуществе»
12:02
Клерк
lala07 прокомментировал материал «Что изменилось в 2017 году?»
12:01
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «26.5-1 Заявление на получение патента»
12:01
Аноним прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
11:57
Аноним прокомментировал материал «26.5-1 Заявление на получение патента»
11:41
Аноним прокомментировал материал «Что изменилось в 2017 году?»
11:40
Аноним прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
11:39
Аноним прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
11:39
Аноним прокомментировал материал «Нотариусы сообщают о невозможности исполнить требования закона о передаче данных об унаследованном имуществе»
11:38
Аноним прокомментировал материал «Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов»
11:36
Клерк
sunflower_tk прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
11:31
Аноним прокомментировал материал «Главбух возмущен нелепыми требованиями налоговиков»
11:28
Клерк
AFKoni прокомментировал материал «Главбух возмущен нелепыми требованиями налоговиков»
11:27
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Путин назвал нецелесообразным отказ от плоской шкалы НДФЛ»
11:15
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Прокуратура отказалась от проверок малого бизнеса»
11:10
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «26.5-1 Заявление на получение патента»
11:10
Аноним прокомментировал материал «26.5-1 Заявление на получение патента»
11:03
Аноним прокомментировал материал «Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов»
11:02
Аноним прокомментировал материал «Жилье дешевеет»
10:59
Клерк
сова7202 прокомментировал материал «Минтруд передумал: ежемесячной отчетности по взносам и стажу в ПФ не будет»
10:23
Аноним прокомментировал материал «Прокуратура отказалась от проверок малого бизнеса»
10:23
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Когда вы планируете осчастливить сотрудников декабрьской зарплатой?»
10:03
Аноним прокомментировал материал «Путин назвал нецелесообразным отказ от плоской шкалы НДФЛ»
09:53
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Обеспечивать детей рабочими тетрадями должны родители, а не школа»
09:33
Клерк
nadezhdap_kor прокомментировал материал «Путин назвал нецелесообразным отказ от плоской шкалы НДФЛ»
09:30
Аноним прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
09:27
Аноним прокомментировал материал «Жилье дешевеет»
09:14
Клерк
Alexej 2011 прокомментировал материал «Сбербанк в течение пяти лет закроет до половины своих отделений»
09:14
Аноним прокомментировал материал «Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов»
08:23
Клерк
aksioma284 прокомментировал материал «Путин назвал нецелесообразным отказ от плоской шкалы НДФЛ»
07:56
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "РЕМОНТНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ+"»
07:08
Аноним прокомментировал материал «Путин назвал нецелесообразным отказ от плоской шкалы НДФЛ»
06:34
еще
 