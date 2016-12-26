Чиновники будут налаживать связь с населением

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Администрация президента провела учения для вице-губернаторов по внутренней политике. По словам участников семинара, в преддверии президентских выборов от чиновников ждут четко выстроенной системы "обратной связи" с гражданами на местах. В качестве примера вице-губернаторам было продемонстрировано повышение управляемости Москвы за счет электронных систем "Наш город" и "Активный гражданин".

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что мэрия в 2011 году столкнулась с несколькими проблемами, в том числе с отсутствием каналов прямой связи с населением и неэффективным расходованием бюджетных средств. Так, по ее словам, был создан портал "Наш город", куда можно жаловаться на типичные городские проблемы. Жители должны чувствовать себя "добровольными помощниками мэра", указала она. Среди рисков сервиса она назвала отписки, работу "для галочки", хамские ответы чиновников, а также "вранье и фотошоп": например, яму во дворе "заделали", прикрыв ее листьями. Зато в итоге, как считает мэрия, портал стал заменой оппозиционным проектам, а Сергей Собянин получил рост одобрения со стороны граждан и повышение управляемости городом. Плюсами "Активного гражданина" она назвала низкую стоимость по сравнению с соцопросами, предотвращение конфликтов в городе и рост легитимности решений мэрии.

В Администрации Президента размышляют о том, чтобы распространить этот опыт на другие регионы, пишет «Коммерсантъ». Напомним, по итогам послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил правительству до мая создать механизм учета мнения граждан относительно благоустройства территорий.