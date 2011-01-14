Сотрудникам ПФР нельзя дарить подарки
28.12.16 15:31
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В преддверии новогодних и рождественских праздников Министерство труда и социальной защиты РФ направило информационное письмо от 16 декабря 2016 года № 18-2/10/В-9528 в Пенсионный фонд о запрете на дарение и получение подарков, который установлен законодательством.
Теперь, в случае дарения или получения подарка сотрудник ПФР может быть уволен, в связи с утратой доверия, уточнили в отделении ПФР по Санкт-Петербургу.
Исключения составляют подарки, которые вручены на протокольных мероприятиях, в служебных командировках или на других официальных встречах и подлежат сдаче.
Да там целое дело делается. Их передают на хранение, оценивают, могут выкупить сотрудники, либо использовать на нужды госоргана, либо проводят торги, либо отдают благотворителям, либо уничтожают. И по этому поводу собирают комиссии, привлекают субъектов оценочной деятельности, а уж бумаги при этом изводится ...
Жаль, людей радости лишают. Пущай роботов на работу набирают - как раз им под настроение!
А что, Вы там у себя в ПФР уже друг у друга деньги вымогать начали? Или это Вы об откатах начальству говорите?