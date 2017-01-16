В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта

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Депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Александр Петров предложил ряд мер по борьбе с употреблением жителями России спиртосодержащей жидкости, приводящим к тяжелым последствиям. Они касаются как технических жидкостей, так и спиртовых настоек, продаваемых в аптеках.

Первый касается усиления ответственности за продажу и производство фальсифицированной алкогольной продукции. Александр Петров выразил уверенность в том, что соответствующий законопроект, уже внесенный на рассмотрение в Госдуму, будет принят в ближайшее время. Так, члены «Единой России» уже заявили о готовности его поддержать.

Второй блок вопросов связан с нецелевым использованием технической спиртосодержащей жидкости.

«Люди гибнут чаще всего от применения тех жидкостей, которые содержат метиловый спирт. Поэтому нужно проработать вариант ограничения его использования при изготовлении технических жидкостей. Надо посмотреть, нужно ли сегодня вообще метиловый спирт использовать для стерилизации и дезинфекции. У нас сегодня на рынке существуют другие жидкости, эффективно дезинфицирующие поверхности», — считает Александр Петров.

Третье направление работы касается немедицинского применения лекарственных препаратов — спиртовых настоек, получивших в народе название «фунфырики» или «боярка». Сегодня зарегистрировано более 200 наименований и видов такой аптечной продукции. Их употребление без назначения врача наносит вред здоровью и ведет к алкоголизму. При этом, по оценке Александра Петрова, около 95% лекарственных настоек, продаваемых в аптеках, используются в немедицинских целях.

Выходом из ситуации могло бы стать введение ограничения по объему и количеству спиртовых настоек, продаваемых в одни руки: депутат Госдумы предложил реализовывать максимум по два бутылька объемом 25-50 мл.

Кроме того, назрела необходимость проведения еще одной фазы клинических исследований для установления реальной медицинской эффективности этих настоек для пациентов. Результатом таких исследований может стать перевод препаратов в таблетированные формы или даже полный отказ от них.