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В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта

16.01.17 15:39
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Депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Александр Петров предложил ряд мер по борьбе с употреблением жителями России спиртосодержащей жидкости, приводящим к тяжелым последствиям. Они касаются как технических жидкостей, так и спиртовых настоек, продаваемых в аптеках.

Первый касается усиления ответственности за продажу и производство фальсифицированной алкогольной продукции. Александр Петров выразил уверенность в том, что соответствующий законопроект, уже внесенный на рассмотрение в Госдуму, будет принят в ближайшее время. Так, члены «Единой России» уже заявили о готовности его поддержать.

Второй блок вопросов связан с нецелевым использованием технической спиртосодержащей жидкости.

«Люди гибнут чаще всего от применения тех жидкостей, которые содержат метиловый спирт. Поэтому нужно проработать вариант ограничения его использования при изготовлении технических жидкостей. Надо посмотреть, нужно ли сегодня вообще метиловый спирт использовать для стерилизации и дезинфекции. У нас сегодня на рынке существуют другие жидкости, эффективно дезинфицирующие поверхности», — считает Александр Петров.

Третье направление работы касается немедицинского применения лекарственных препаратов — спиртовых настоек, получивших в народе название «фунфырики» или «боярка». Сегодня зарегистрировано более 200 наименований и видов такой аптечной продукции. Их употребление без назначения врача наносит вред здоровью и ведет к алкоголизму. При этом, по оценке Александра Петрова, около 95% лекарственных настоек, продаваемых в аптеках, используются в немедицинских целях.

Выходом из ситуации могло бы стать введение ограничения по объему и количеству спиртовых настоек, продаваемых в одни руки: депутат Госдумы предложил реализовывать максимум по два бутылька объемом 25-50 мл.

Кроме того, назрела необходимость проведения еще одной фазы клинических исследований для установления реальной медицинской эффективности этих настоек для пациентов. Результатом таких исследований может стать перевод препаратов в таблетированные формы или даже полный отказ от них.

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5 мнений
<b>Модератор</b>
бух2007

депутат Госдумы предложил реализовывать максимум по два бутылька объемом 25-50 мл.

 

и по талонам! )))
Результатом таких исследований может стать перевод препаратов в таблетированные формы или даже полный отказ от них.

 

Отменить жидкие лекарства ради алкашей? А если они капли от насморка пить начнут, их тоже предложат преобразовать в твердую таблетированную форму?
Клерк
gordana
, Йошкар-Ола
По поводу 2 пузырьков в одни руки у нас уже де-факто действует. Говорят, если надо больше, идите за рецептом. По 50 мл я никогда в аптеках не видела, только по 25.

Перевод препаратов в таблетированные формы это просто мечта фармацевтов, если сравнить цены на тот же корвалол в каплях и таблетках.
Кроме того, назрела необходимость проведения еще одной фазы клинических исследований для установления реальной медицинской эффективности этих настоек для пациентов.

 

Хотят сказать, что в СССР ничего не исследовали, прежде чем запустить такие настойки в производство?
<b>Модератор</b>
бух2007
непонятно, почему ополчились на аптечные настойки. Хоть кто-то траванулся ими? Как раз благодаря им большинство алкашей все еще живы. Травятся от технического спирта, а не от медицинского.
Не будет настоек, их покупатели перейдут на тормозную жидкость.)
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Аноним
, Москва
Не будет настоек, их покупатели перейдут на тормозную жидкость.)
А Вы часто общаетесь с теми, кто пьет тормозную жидкость?
Как обычно, госдура борется не с причиной, а с народом, потому что кроме "не пущать и запрещать" ничего больше не умеет. И у них всегда есть ответ на вопрос: что вы сделали с проблемой такой-то - мы ее запретили. Пока не будет профилактики пьянства, а именно, борьбы с бедностью на государственном уровне, все так и будет продолжаться.
Клерк
yante
, Новороссийск
https://www.youtube.com/watch?v=wVdMkClGB-I&index=12&list=PLKTGcTUYCxyJHGNWs_oof9YPUS86WGdb8 - Интересно, когда про нашу Думу начнут снимать вот такие короткометражки? :)
Они же и проблемы решают одинаково, только ДИ был с одной помощницей, а тут 450 "работяг" трудятся...
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