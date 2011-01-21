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Мэров предложили сажать на 15 суток за нарушения прав сирот

17.01.17 12:31
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В Совете по правам человека при президенте (СПЧ) решили бороться с массовыми отказами детям-сиротам в жилье, которое им положено по закону. В феврале состоится рабочее совещание с участием представителей Генпрокуратуры, СК, Минобразования, Минэкономразвития и столичных чиновников.

Как сообщил «Известиям» член СПЧ Евгений Бобров, совет будет рекомендовать правоохранительным структурам привлекать чиновников вплоть до мэров городов к административной ответственности и даже сажать их под административный арест за необоснованные решения об отказе в предоставлении жилья.

Только в Москве за 2014–2016 годы в судах было оспорено около 90 решений комиссии по обеспечению жильем сирот — как иногородних, так и родившихся в Москве. По мнению экспертов, случаев нарушений прав сирот на самом деле гораздо больше, просто не все жалуются. И эта тенденция характерна для всей страны. Порой ребят пытаются вернуть в квартиры, где живут их родители, лишенные родительских прав, туда, где не соблюдаются установленные законодательством нормы жилой площади или где проживают посторонние люди, не являющиеся членами семьи.

Почти во всех случаях суды встают на сторону сирот, однако чиновники далеко не всегда торопятся исполнять их постановления.

— И за нарушения закона, и за неисполнение решений судов законодательство вполне позволяет сажать чиновников под административный арест, — пояснил Евгений Бобров. — Я считаю, что иногда есть основания привлекать их и к уголовной ответственности — порой в их действиях можно найти состав преступления.

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