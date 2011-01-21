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Единовременную выплату накопительной части пенсии могут растянуть на годы

18.01.17 10:59
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В этом году объем единовременных выплат пенсионных накоплений увеличится до 12,5 млрд рублей (179% к 2016-му), сообщили в ПФР. Столь значительный рост этого показателя будет обусловлен тем, что именно в 2017-м начнутся выплаты «шестипроцентникам» — гражданам 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели вносили по 6% в накопительную часть, но ее размер не превышает 5% от страховой пенсии.

По расчетам Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), в этом году средний размер единовременной выплаты может составить более 159 тыс. рублей, а к 2030 году вырастет до 300 тыс. рублей. Эксперты полагают, что такой разовый «подарок» может оказаться неудобным как для выходящих на заслуженный отдых, так и для пенсионной системы.

В НИФИ предлагают изменить законодательство и не выплачивать накопления, которые недотягивают до 5% страховой пенсии, а преобразовать их в баллы и выдавать ежемесячно. Еще один вариант — сохранить средства в виде накоплений, но выплачивать их раз в год. В Минтруде «Известиям» сообщили, что готовы рассматривать предложения при условии предоставления расчетов.

— Право на получение накопительной пенсии в виде единовременной выплаты имеют граждане, размер накопительной выплаты которых составляет 5 и менее процентов к общему размеру пенсии. Это установлено законом от 28 декабря 2013 года №424-ФЗ, — напомнили в пресс-службе Минтруда.

Экспертов столь резкий рост средств на единовременную выплату не удивляет.

— Считается, что массовые выплаты по накопительной части начнутся в 2022 году. Однако уже в 2017-м начнут выходить на пенсию женщины 1967 года рождения, которые являются досрочниками, — учителя, врачи, жители Крайнего Севера и так далее, — пояснила старший научный сотрудник Аналитического центра НИФИ Татьяна Омельчук.

— Лицам 1967 года рождения и моложе логично не выплачивать накопительную пенсию единовременно. Размер этих выплат будет значительным, и потом многим на эту сумму в расчете на один месяц увеличится доплата до прожиточного минимума пенсионера, — уверена эксперт.

Для лиц 1967 года рождения и моложе, если размер их накопительной пенсии составляет пять и менее процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии, в НИФИ предлагают переводить накопления через стоимость пенсионного коэффициента в страховую часть пенсии или выплачивать накопительную пенсию раз в год при одновременном учете этой выплаты (в месячном выражении) при осуществлении доплат до прожиточного минимума пенсионера.

В первом варианте прибавка к пенсии, по расчетам Татьяны Омельчук, составит в 2017 году 663 рубля, в 2022-м — 847 рублей, а в 2030-м — 1245 рублей. Если выплачивать накопления раз в год, суммы, естественно, будут выше — 7957 рублей, 10,2 тыс. рублей и почти 15 тыс. рублей соответственно.

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