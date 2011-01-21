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ПФР уточнил сроки рассмотрения заявлений о переводе пенсионных накоплений в НПФ

19.01.17 13:32
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Заявления, поданные застрахованными лицами в 2016 году, будут рассмотрены ПФР в сроки, установленные положениями Федерального закона от 28.12.2013 №410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Срочное заявление застрахованного лица о переходе из ПФР в НПФ, из НПФ в НПФ, из НПФ в ПФР будет рассмотрено ПФР в срок до 1 марта 2021 года. При положительном рассмотрении, передача средств пенсионных накоплений (далее - СПН) будет осуществлена с учетом инвестиционного дохода не позднее 31 марта 2021 года.

Досрочное заявление застрахованного лица о переходе из ПФР в НПФ, из НПФ в НПФ, из НПФ в ПФР будет рассмотрено ПФР в срок до 1 марта 2017 года. При положительном рассмотрении, передача СПН будет осуществлена не позднее 31 марта 2017 года. При этом расчет подлежащих передаче выбранному страховщику (ПФР или НПФ) СПН будет осуществляться следующим образом.

В отношении застрахованных лиц, формировавших СПН у текущего страховщика:

- с 2011 года и ранее, будут переданы СПН без инвестиционного дохода, а в случае получения убытка в 2016 году – такой убыток не будет восполнен;

- с 2012 года, будут переданы СПН, включая инвестиционный доход, а в случае получения убытка в 2015 - 2016 годах – такой убыток будет восполнен.

- в 2013, 2014, 2015 годах, будут переданы СПН без инвестиционного дохода, а в случае получения убытка в 2015 - 2016 годах – такой убыток не будет восполнен.

- в 2016 году, будут переданы СПН без инвестиционного дохода за 2016 год, а в случае получения убытка в 2016 году – такой убыток не будет восполнен.

Если в течение 2016 года застрахованным лицом было подано более одного заявления, то ПФР будет принято решение по заявлению с самой поздней датой подачи. При положительном решении, передача СПН будет осуществлена в НПФ, при условии вступления его в систему гарантирования прав застрахованных лиц.

Передача СПН в управляющие компании будет осуществляться ПФР до 31 марта 2017 года при условии, что УК на момент передачи указанных средств будет иметь договор доверительного управления СПН, заключенный с ПФР. Такую информацию приводит на своем сайте отделение ПФР по Астраханской области.

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