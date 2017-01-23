В Москве нашли около 150 "серых" отелей и хостелов

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Департамент спорта и туризма города Москвы подвёл итоги первого этапа работы по выявлению гостиниц и хостелов, нарушающих законодательство о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.



С начала года специалисты проводят мониторинг данных о бронировании гостиничных номеров и выявляют отели и хостелы, которые не прошли классификацию, но продолжают размещать объявления о бронировании. В итоге обнаружено 148 «серых» гостиниц и хостелов, сообщается на сайте Департамента. Их список с адресами направлен в контрольно-надзорные органы: в столичные управления МВД, МЧС и Роспотребнадзора, а также в прокуратуру Москвы.



За оказание неклассифицированных гостиничных услуг Кодекс об административной ответственности России предусматривает штрафы. При этом в таких отелях и хостелах возможны и другие нарушения, в том числе пожарной безопасности и защиты прав потребителей, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, подобные хостелы часто размещаются в жилых домах и создают неудобства для местных жителей.



В пресс-службе Департамента спорта и туризма Москвы отметили, что мониторинг будет вестись постоянно. «Мы намерены обеспечить оптимальные условия для здоровой конкуренции в гостиничном секторе, исключить случаи, когда туристов, прибывающих в Москву, размещают в полулегальных отелях. Мы также отслеживаем отзывы туристов о городе и качестве предоставляемых гостиничных услуг», — рассказали в пресс-службе.



Больше всего гостиниц, не прошедших классификацию (около сотни), расположено в Центральном округе. Меньше всего нелегальных отелей обнаружено в ТиНАО и СЗАО — по две гостиницы на округ. Среди «серых» отелей есть и «солидные», которые приписывают себе до четырёх звезд.



Напомним, в прошлом году в Москве завершилась классификация гостиниц. Различные категории — от «пяти звёзд» до «без звёзд» — получили 870 отелей на 58,1 тысячи номеров. С первого января все гостиницы, не прошедшие классификацию, лишились права предоставлять гостиничные услуги легально.