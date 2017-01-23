Клерк.Ру
 

В Москве нашли около 150 "серых" отелей и хостелов

23.01.17 15:23
Просмотров: 

Департамент спорта и туризма города Москвы подвёл итоги первого этапа работы по выявлению гостиниц и хостелов, нарушающих законодательство о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.

С начала года специалисты проводят мониторинг данных о бронировании гостиничных номеров и выявляют отели и хостелы, которые не прошли классификацию, но продолжают размещать объявления о бронировании. В итоге обнаружено 148 «серых» гостиниц и хостелов, сообщается на сайте Департамента. Их список с адресами направлен в контрольно-надзорные органы: в столичные управления МВД, МЧС и Роспотребнадзора, а также в прокуратуру Москвы.

За оказание неклассифицированных гостиничных услуг Кодекс об административной ответственности России предусматривает штрафы. При этом в таких отелях и хостелах возможны и другие нарушения, в том числе пожарной безопасности и защиты прав потребителей, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, подобные хостелы часто размещаются в жилых домах и создают неудобства для местных жителей.

В пресс-службе Департамента спорта и туризма Москвы отметили, что мониторинг будет вестись постоянно. «Мы намерены обеспечить оптимальные условия для здоровой конкуренции в гостиничном секторе, исключить случаи, когда туристов, прибывающих в Москву, размещают в полулегальных отелях. Мы также отслеживаем отзывы туристов о городе и качестве предоставляемых гостиничных услуг», — рассказали в пресс-службе.

Больше всего гостиниц, не прошедших классификацию (около сотни), расположено в Центральном округе. Меньше всего нелегальных отелей обнаружено в ТиНАО и СЗАО — по две гостиницы на округ. Среди «серых» отелей есть и «солидные», которые приписывают себе до четырёх звезд.

Напомним, в прошлом году в Москве завершилась классификация гостиниц. Различные категории — от «пяти звёзд» до «без звёзд» — получили 870 отелей на 58,1 тысячи номеров. С первого января все гостиницы, не прошедшие классификацию, лишились права предоставлять гостиничные услуги легально.

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Административное право, КоАП РФ»
Юридические новости
 
Правительственная комиссия одобрила законопроект о регулировании деятельности гостиниц
 
Бухгалтерские новости
 
Реализация алкоголя через мини-бары гостиниц является общественным питанием и в ЕГАИС не отражается
 
Новости директору
 
Владельцы мини-отелей в Петербурге вышли на митинг против запрета хостелов в жилых домах
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Административное право, КоАП РФ»

Все семинары по теме Административное право, КоАП РФ
Другие материалы региона
Рубрики
еще
»
Мнения70
Аноним прокомментировал материал «Такском - электронные сервисы для вашего бизнеса»
17:15
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
17:02
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
16:55
Аноним прокомментировал материал «В Иркутской области мэрия выделила субсидию предпринимателю, а потом потребовала деньги обратно»
16:51
Аноним прокомментировал материал «- Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания»
16:33
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
16:26
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
16:26
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
16:24
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
16:22
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
16:19
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Празднование Нового года обошлось российской семье в 14 тыс. рублей»
16:14
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
16:09
Клерк
Vadimello прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
16:06
Аноним прокомментировал материал «Депутаты предложили упростить принятие гражданства России для этнических русских»
16:04
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
15:48
Клерк
yante прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
15:47
Аноним прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
15:45
Аноним прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
15:33
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
15:33
Аноним прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
15:21
Аноним прокомментировал материал «В 2017 году средний размер страховой пенсии будет на 60% превышать прожиточный минимум»
15:20
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Налоговый вычет на обучение. Как компенсировать свои расходы за счет государства»
15:06
Клерк
FA прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
15:03
Аноним прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
15:02
Аноним прокомментировал материал «Гендиректор и главбух вместе пошли под суд за уклонение от уплаты НДС»
14:53
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «В России может появиться омбудсмен по правам пенсионеров»
14:38
Аноним прокомментировал материал «Налоговый вычет на обучение. Как компенсировать свои расходы за счет государства»
14:30
Клерк
yante прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
13:44
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «- Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания»
13:40
Аноним прокомментировал материал «В России может появиться омбудсмен по правам пенсионеров»
13:39
Аноним прокомментировал материал «Празднование Нового года обошлось российской семье в 14 тыс. рублей»
13:31
Аноним прокомментировал материал «- Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания»
13:28
Аноним прокомментировал материал «Вопрос-ответ: раздел квартиры»
13:20
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Бухгалтерские новости за вторую неделю января 2017: Теперь Готэм ваш»
13:14
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
13:08
Аноним прокомментировал материал «23 крупнейшие интернет-компании уже встали на учет в России как плательщики "налога на Гугл"»
13:04
еще
 