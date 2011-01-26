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Путин призвал минимизировать бюрократию при кредитовании аграриев

24.01.17 17:32
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В системе льготного кредитования аграрного сектора надо минимизировать бюрократию, заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым.

"Экономическая обоснованность всегда, конечно, должна присутствовать, но бюрократия должна быть минимизирована", — сказал Путин.
 

Со своей стороны министр отметил, что все меры принимаются, передает РИА Новости. "Поверьте, Владимир Владимирович, я сам из региона и знаю, что это такое, — мы минимизируем. И, самое главное, один из важных моментов — мы экономим региональные деньги. Теперь субсидировать эти кредиты из региональных бюджетов не нужно", — добавил Ткачев.

Он пояснил, что раньше достаточно крупные суммы регионы "отвлекали на субсидирование кредитов, которые выдавали банки". "Теперь будет только федеральная часть, а значит, регионалы могут использовать эти средства на другие нужды, в том числе и сельское хозяйство", — сказал министр.

Он напомнил, что с нового года Минсельхоз запустил новый проект льготного кредитования. "Кредит, инвестиционные и короткие, не могут превышать 5 процентов. Ниже — можно, то есть один процент, два, три, пять (процентов) максимум. Конечно, это даст серьёзный толчок строительству новых проектов в агропромышленном комплексе, перерабатывающем — новых молочных (ферм), свинокомплексов. Это кардинально изменит нашу страну в смысле сельского хозяйства", — добавил министр.

По его словам, отбор проводится на уровне банков. "Естественно, мы (Минсельхоз) определяем приоритеты, какие отрасли должны поддерживаться. И конечно, те проекты, которые будут обеспечены, проекты с возвратными средствами, которые будут интересными, конкурентоспособными, технологичными, будут иметь поддержку в первую очередь", — пояснил министр.

Он отметил, что за 11 месяцев рост в сельском хозяйстве составил более 4%. "Государственная поддержка беспрецедентная. Мы действительно давно этого ждали: преференции практически по всем направлениям — и, как следствие, рост более 4 процентов, и урожай рекордный за всю историю Российской Федерации и Советского Союза — 119 миллионов тонн. Это, конечно, большая победа", — отметил Ткачев.

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