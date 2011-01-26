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Таджикским милиционерам приказано похудеть

25.01.17 10:03
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Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода приказал сотрудникам милиции привести в порядок соотношение своего веса и роста. Контроль над выполнением поручения он возложил на специальную комиссию.

Как паредает Интерфакс, министр заявил что, есть общепринятые международные нормы роста и веса, которые не всегда соблюдаются среди сотрудников правоохранительных органов, "у некоторых наблюдаются отклонения от нормы, и нам с этим нужно бороться".
 

"Еще два месяца назад я распорядился привести в норму вес сотрудников милиции. Ведь когда милиционер начинает толстеть, то его работоспособность уменьшается. Вес сотрудника милиции должен соответствовать международной таблице соотношения возраста и роста", - отметил Рахимзода, выступая на пресс-конференции.
 

Сам министр внутренних дел, по признанию его подчиненных, регулярно занимается спортом, имеет хорошие спортивные показатели.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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