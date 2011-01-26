Роспотребнадзор продлил запрет на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукции

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Роспотребнадзор сообщил о продлении ограничений на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукции, введенного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 19. Соответствующий документ уже подготовлен и будет в ближайщее время зарегистрирован в установленном порядке.

Запрет реализации отдельных видов спиртосодержащей продукции, плотность и эффективность проводимых совместно с органами внутренних дел проверок, позволивших изъять из оборота более 500 тыс. единиц спиртосодержащей непищевой продукции, снижение на 33% количества случаев отравлений и на 65% летальных исходов в период новогодних праздников определяют действенность принятых мер.

Как сообщается на сайте ведомства, в Роспотребнадзор поступают обращения от общественных организаций, представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также граждан в поддержку принимаемых мер.

Установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей.

Ограничения продажи будут продлены на 60 дней.