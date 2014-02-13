Законопроект о реформе контрольно-надзорной деятельности согласован на 90%

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Законопроект о государственном и муниципальном контроле (надзоре) за бизнесом согласован на 90% и готовится к внесению в правительство, сообщил замминистра экономического развития Савва Шипов.



«На данном этапе уже 90% замечаний согласовано и снято в ходе совещаний, поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время тот небольшой пласт замечаний, которые остались, они будут рассматриваться уже на площадке правительства», — сказал агентству RNS Шипов.



По его словам, дискуссии продолжаются в части того, по каким видам контроля законопроект будет применяться в полной мере, а где планируется внедрять лишь общие принципы риск-ориентированного подхода. Длительный срок согласования связан с тем, что законопроект касается многих федеральных органов власти, констатировал Шипов.



Шипов отметил, что принципиальные поправки в законопроект не вносились. «Многие положения были усовершенствованы с точки зрения конкретизации и учета отраслевых особенностей, но концепция осталась неизменной. Законопроект стал более детализированным и более приспособленным для различных сфер экономической деятельности», — сказал он.



В законопроекте предусмотрен переходный период, необходимый для подготовки нормативно-правовых актов со стороны правительства и каждого контролирующего органа, отметил Шипов. «Мы исходим из того, что с момента его принятия должно пройти не менее полугода до вступления в силу», — уточнил замминистра, при этом он затруднился назвать ориентировочные сроки поступления законопроекта в Госдуму и, в случае утверждения палатой, вступления в силу.



Законопроект о реформе контрольно-надзорной деятельности был внесен в правительство Минэкономразвития в начале августа прошлого года, однако был отправлен на доработку. Законопроект упорядочивает частоту и характер проверок малого и среднего бизнеса на основе сформированного профиля рисков.