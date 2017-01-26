Клерк.Ру
 

Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами

26.01.17 13:32
Просмотров: 

Запретить родителям называть детей нелепыми именами намерены депутаты Госдумы. Думский комитет по госстроительству и законодательству сегодня намерен рекомендовать депутатам принять в первом чтении соответствующий законопроект. При этом в комитете не исключают, что ко второму чтению перечень ограничений может увеличиться, передают «Известия».

Документ в апреле прошлого года внесла в Госдуму сенатор Валентина Петренко. В нем говорится о том, что имя «не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности».

Свое предложение Петренко объясняла тем, что сотрудники загсов не могут отказать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости. В пояснительной записке к проекту говорилось о том, что «давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь».

В этой же пояснительной записке упоминалась история о мальчике, которого родители уже более 10 лет не могут записать под именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных—Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В результате мальчик до сих пор живет без оформленных документов.

Ко второму чтению законопроект может быть доработан так, чтобы детей нельзя было называть не только аббревиатурами и цифрами, нецензурными словами, но и нелепыми именами, названиями месяцев и т.д.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения93
Аноним прокомментировал материал «ПФР готовит новые формы отчетности»
13:35
Аноним прокомментировал материал «Клерки не экономят бумагу»
13:30
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «ПФР готовит новые формы отчетности»
13:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Об изменениях в декларации 3-НДФЛ и справке 2-НДФЛ рассказали новгородские налоговики»
13:24
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ПФР готовит новые формы отчетности»
13:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Директор Фонда кино Антон Малышев, комментируя возможность увеличения госпошлины для голливудских фильмов в 1500 раз»
13:22
Аноним прокомментировал материал «Об изменениях в декларации 3-НДФЛ и справке 2-НДФЛ рассказали новгородские налоговики»
13:19
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «ИФНС незаконно аннулировала доверенность, лишив компанию возможности сдать отчет по НДС»
13:16
Аноним прокомментировал материал «Как сэкономить и даже получить деньги назад, покупая в интернет-магазинах?»
13:04
Аноним прокомментировал материал «Советы юриста. Использование материнского капитала для улучшения жилищных условий»
13:02
Клерк
e.rumyanceva прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
12:48
Аноним прокомментировал материал «Внутреннее письмо Олега Тинькова попало в сеть. Реакция»
12:47
Клерк
ВВбух прокомментировал материал «Директор Фонда кино Антон Малышев, комментируя возможность увеличения госпошлины для голливудских фильмов в 1500 раз»
12:45
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Полиция требует от ИП на ЕНВД первичные документы, которых у него нет»
12:42
Аноним прокомментировал материал «ФНС подготовила памятку для плательщиков страховых взносов»
12:42
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Что выбрали вы - 01, 08 или 14?»
12:41
Аноним прокомментировал материал « Нужно ли запрещать коллекторскую деятельность?»
12:25
Аноним прокомментировал материал «Полиция требует от ИП на ЕНВД первичные документы, которых у него нет»
12:23
Аноним прокомментировал материал «ПФР готовит новые формы отчетности»
12:21
Аноним прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
12:21
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
12:17
Аноним прокомментировал материал « Нужно ли запрещать коллекторскую деятельность?»
12:14
Аноним прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
12:12
Аноним прокомментировал материал «На какие хитрости с ККТ могут идти «вмененщики»?»
12:10
Аноним прокомментировал материал «Росстат утвердил новую форму отчетности по зарплате»
12:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Работаем по-новому: изменения в НК РФ, вступившие в силу в 2017 году»
12:03
Аноним прокомментировал материал «Что выбрали вы - 01, 08 или 14?»
12:01
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Тест: Проверьте свои знания об УСН в 2017 году»
12:01
Аноним прокомментировал материал «Выставку «Бухгалтерский учёт и аудит» в 2017 году отменили»
11:43
Аноним прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/793@ от 19.01.2017»
11:39
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/793@ от 19.01.2017»
11:38
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
11:36
Аноним прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/793@ от 19.01.2017»
11:33
Клерк
Ludmila17 прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
11:24
Аноним прокомментировал материал «Магаданские приставы наложили арест на дамскую сумочку»
11:23
Аноним прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
11:19
еще
 