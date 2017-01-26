Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами

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Запретить родителям называть детей нелепыми именами намерены депутаты Госдумы. Думский комитет по госстроительству и законодательству сегодня намерен рекомендовать депутатам принять в первом чтении соответствующий законопроект. При этом в комитете не исключают, что ко второму чтению перечень ограничений может увеличиться, передают «Известия».

Документ в апреле прошлого года внесла в Госдуму сенатор Валентина Петренко. В нем говорится о том, что имя «не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности».

Свое предложение Петренко объясняла тем, что сотрудники загсов не могут отказать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости. В пояснительной записке к проекту говорилось о том, что «давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь».

В этой же пояснительной записке упоминалась история о мальчике, которого родители уже более 10 лет не могут записать под именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных—Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В результате мальчик до сих пор живет без оформленных документов.

Ко второму чтению законопроект может быть доработан так, чтобы детей нельзя было называть не только аббревиатурами и цифрами, нецензурными словами, но и нелепыми именами, названиями месяцев и т.д.