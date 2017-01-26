Клерк.Ру
 

Роспотребнадзор выявил три производства стеклоомывающих жидкостей с метанолом

26.01.17 16:31
Просмотров: 

Роспотребнадзор отчитался о работе по контролю за безопасностью стеклоомывающей жидкости и оценке содержания в ней метанола, который запрещен для использования в качестве сырья в указанной продукции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалистами Роспотребнадзора в 44 субъектах РФ на 291 объекте установлены факты розничной реализации стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола и выявлены 3 производственных объекта, в продукции которых было установлено наличие метанола. По результатам надзорных мероприятий специалистами Роспотребнадзора арестовано порядка 180 тысяч литров стеклоомывающей жидкости.

По итогам надзорных мероприятий составлено более 620 протоколов об административных правонарушениях, наложено порядка 300 штрафов на сумму более 1,5 млн. рублей. В правоохранительные органы направлено свыше 150 дел.

Роспотребнадзор планирует и дальше проводить контрольные мероприятия по выявлению опасной продукции.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Новости директору
 
Роспотребнадзор продлил запрет на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукции
 
Юридические новости
 
Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с некачественным алкоголем
 
Новости директору
 
Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения132
Клерк
Olsama-3 прокомментировал материал «Клерки не экономят бумагу»
16:22
Клерк
katerina371 прокомментировал материал «Бизнесмены жалуются на чрезмерное количество статотчетов»
16:18
Аноним прокомментировал материал «- Справка - расчет, представляемая при обращении за выделением средств на выплату страхового обеспечения»
16:04
Аноним прокомментировал материал «488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу»
15:44
Аноним прокомментировал материал «Бизнесмены жалуются на чрезмерное количество статотчетов»
15:41
Аноним прокомментировал материал «ЛЛД-БАНК»
15:40
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
15:21
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
15:20
Клерк
Tatyana И прокомментировал материал «С 2018 года весь бизнес переведут на применение онлайн-ККТ»
15:19
Аноним прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/21119@ от 08.11.2016»
15:02
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
15:01
Клерк
gordana прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
15:00
Аноним прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/793@ от 19.01.2017»
14:58
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
14:55
Аноним прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
14:54
Клерк
Tatyana И прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
14:45
Аноним прокомментировал материал «Приговор доллару подписан»
14:40
Клерк
gordana прокомментировал материал «Бизнесмены жалуются на чрезмерное количество статотчетов»
14:30
Аноним прокомментировал материал «Выставку «Бухгалтерский учёт и аудит» в 2017 году отменили»
14:30
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Налогоплательщик недоволен тем, как работают электронные сервисы на сайте nalog.ru»
14:29
Аноним прокомментировал материал «Клерки не экономят бумагу»
14:14
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
14:12
Аноним прокомментировал материал «Налогоплательщик недоволен тем, как работают электронные сервисы на сайте nalog.ru»
14:11
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Директор Фонда кино Антон Малышев, комментируя возможность увеличения госпошлины для голливудских фильмов в 1500 раз»
14:10
Клерк
Tatyana И прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
14:09
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Бизнесмены жалуются на чрезмерное количество статотчетов»
14:02
Аноним прокомментировал материал «Простой: особенности оформления»
14:01
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Бизнесмены жалуются на чрезмерное количество статотчетов»
13:57
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Бизнесмены жалуются на чрезмерное количество статотчетов»
13:57
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «ИФНС игнорирует перечисление НДФЛ раньше конца месяца и требует повторной уплаты»
13:48
Клерк
Кинзер прокомментировал материал «Приговор доллару подписан»
13:48
Аноним прокомментировал материал «Бесплатные онлайн-консультации на Клерк.Ру»
13:46
Аноним прокомментировал материал «Внутреннее письмо Олега Тинькова попало в сеть. Реакция»
13:45
Клерк
Dzamba прокомментировал материал «Директор Фонда кино Антон Малышев, комментируя возможность увеличения госпошлины для голливудских фильмов в 1500 раз»
13:45
Аноним прокомментировал материал «Онлайн-кассы. Уже с 1 февраля»
13:44
Клерк
elena.noxa прокомментировал материал «Порядок заполнения отчета о финансовых результатов за 2016 год по общей форме»
13:36
еще
 