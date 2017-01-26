Роспотребнадзор выявил три производства стеклоомывающих жидкостей с метанолом

Просмотров:

Роспотребнадзор отчитался о работе по контролю за безопасностью стеклоомывающей жидкости и оценке содержания в ней метанола, который запрещен для использования в качестве сырья в указанной продукции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалистами Роспотребнадзора в 44 субъектах РФ на 291 объекте установлены факты розничной реализации стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола и выявлены 3 производственных объекта, в продукции которых было установлено наличие метанола. По результатам надзорных мероприятий специалистами Роспотребнадзора арестовано порядка 180 тысяч литров стеклоомывающей жидкости.

По итогам надзорных мероприятий составлено более 620 протоколов об административных правонарушениях, наложено порядка 300 штрафов на сумму более 1,5 млн. рублей. В правоохранительные органы направлено свыше 150 дел.

Роспотребнадзор планирует и дальше проводить контрольные мероприятия по выявлению опасной продукции.