Правительство предлагает упростить процесс госзакупок организациями для детей-сирот

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Правительство РФ внесло сегодня в Госдуму проект закона «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"».

В соответствии с законодательством организация для детей-сирот должна обеспечивать наличие необходимого оборудования, мебели, инвентаря и другой продукции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Личные вещи для детей-сирот должны приобретаться по возможности с их участием.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на практике эта норма не реализуется в связи с особенностями порядка закупки товаров, установленными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Законопроектом предлагается включить организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в число организаций, имеющих право в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ закупать товары, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае если сумма закупки товара, работы или услуги не превышает 400 тыс. рублей. При этом годовой объём закупок, которые заказчик вправе осуществить на таком основании, не должен превышать 50% совокупного годового объёма закупок заказчика и не должен составлять более 20 млн рублей.