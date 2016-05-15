Минтруд готов обсудить индексацию пенсий работающим пенсионерам со всеми ведомствами

Минтруд РФ проработает с соответствующими ведомствами вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время рабочей поездки в Ставрополь.



"Пока таких решений нет, поэтому будем смотреть, прорабатывать с экономическими ведомствами прежде всего. По нашим оценкам, порядка 170-200 млрд рублей может потребоваться на это мероприятие. Деньги очень серьезные, поэтому будем взвешивать, смотреть как с этим быть", - передает ТАСС слова министра.



"Я хотел бы напомнить, как работает эта формула: если пенсионер работает и он, предположим, через три года уходит с работы, то он получит индексацию за все три года, с точки зрения прав, он ничего не теряет, просто не получает текущую индексацию", - пояснил Топилин.



Как сообщал ТАСС, в России насчитывается около 9,6 млн работающих пенсионеров. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках отчета в Госдуме об итогах работы правительства в 2016 году заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт, и правительство в ближайшее время сформулирует свою позицию.



Глава кабмина добавил, что решение будет приниматься, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными фондами и ПФР.



Медведев напомнил, что в прошлом году правительство было вынуждено принять сложное и непопулярное решение об изменении порядка индексации пенсий из-за сложной балансировки бюджета.