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Минтруд готов обсудить индексацию пенсий работающим пенсионерам со всеми ведомствами

25.04.17 10:28

Минтруд РФ проработает с соответствующими ведомствами вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время рабочей поездки в Ставрополь.

"Пока таких решений нет, поэтому будем смотреть, прорабатывать с экономическими ведомствами прежде всего. По нашим оценкам, порядка 170-200 млрд рублей может потребоваться на это мероприятие. Деньги очень серьезные, поэтому будем взвешивать, смотреть как с этим быть", - передает ТАСС слова министра.

"Я хотел бы напомнить, как работает эта формула: если пенсионер работает и он, предположим, через три года уходит с работы, то он получит индексацию за все три года, с точки зрения прав, он ничего не теряет, просто не получает текущую индексацию", - пояснил Топилин.

Как сообщал ТАСС, в России насчитывается около 9,6 млн работающих пенсионеров. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках отчета в Госдуме об итогах работы правительства в 2016 году заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт, и правительство в ближайшее время сформулирует свою позицию.

Глава кабмина добавил, что решение будет приниматься, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными фондами и ПФР.

Медведев напомнил, что в прошлом году правительство было вынуждено принять сложное и непопулярное решение об изменении порядка индексации пенсий из-за сложной балансировки бюджета.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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