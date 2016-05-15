Клерк.Ру
 

Импорт сыра значительно сократился

26.04.17 13:28

С начала этого года по 16 апреля импорт сыров из стран дальнего зарубежья в Россию сократился на 43,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Итоговые поставки составили 4,3 тыс. т, следует из обзора Минсельхоза о внешнеэкономической деятельности АПК. При этом отечественное производство сыров растет: в период с января по март оно составило 105 тыс. т (рост 2,2%), по сырным продуктам — 56,5 тыс. т (рост 6%). Основной поставщик сыра на отечественный рынок — Белоруссия — сократил поставки: в период с января по март они снизились на 4%, пишут «Известия».

По мнению члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадия Пономарева, который курирует отрасль молока и молокопродуктов, в ближайшее время российские производители будут замещать не только сыр из дальнего зарубежья, но также и белорусский.

По данным ФТС, по итогам прошлого года абсолютным лидером по поставкам сыра в Россию была именно Белоруссия, сумма поставок из которой составила $630 млн (около 42,5 млрд рублей). Второй страной в списке является Аргентина, которая ввезла в Россию сыра на $37 млн (около 2,5 млрд рублей). Также в пятерку крупнейших поставщиков вошли Сербия, Уругвай и Швейцария.

Пока сокращение поставок сыра из стран дальнего зарубежья и Белоруссии не оказало существенного влияния на цены, с начала этого года они выросли на 3%, следует из обзора Минсельхоза о внешнеэкономической деятельности АПК.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Новости директору
 
Борьбу с "сыроподобными" продуктами будут вести с помощью предписаний о приостановке реализации
 
Новости директору
 
Улюкаев рассказал немцам о «хорошем сыре» в магазинах Москвы
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения114
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
15:16
Аноним прокомментировал материал «С завтрашнего дня заполняем платежки по-новому: построчный гид»
15:16
Клерк
Varvara22 прокомментировал материал «Для получения льготы по налогу на имущество физлиц ИП должны предоставить заявление»
15:07
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «ФНС России проводит семинар по электронным услугам в Сингапуре»
14:37
Аноним прокомментировал материал «Владимир Рыжков, политик»
14:23
Аноним прокомментировал материал «ФНС России проводит семинар по электронным услугам в Сингапуре»
14:19
Аноним прокомментировал материал «Деофшоризация, КИК и обмен налоговой информацией: как жить в 2017-ом, если в кармане затерялась иностранная компания»
14:09
Клерк
elena.noxa прокомментировал материал «ФНС России проводит семинар по электронным услугам в Сингапуре»
14:07
Клерк
irochka007 прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
14:05
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
14:05
Аноним прокомментировал материал «С какими трудностями сталкиваются бухгалтеры из-за переходного периода по страховым взносам в отчетности за I квартал 2017 года»
13:58
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «С 26 апреля физлица смогут купить облигации федерального займа»
13:57
Аноним прокомментировал материал «В правительстве поддержали взимание курортного сбора по всех приезжих»
13:56
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
13:48
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
13:45
Аноним прокомментировал материал «Минтруд готов обсудить индексацию пенсий работающим пенсионерам со всеми ведомствами»
13:33
Клерк
MissCherie прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
13:27
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «С 26 апреля физлица смогут купить облигации федерального займа»
13:21
Клерк
msneg прокомментировал материал «Какие модели жизненного цикла бизнеса важно знать директору»
13:16
Клерк
yante прокомментировал материал «С 26 апреля физлица смогут купить облигации федерального займа»
13:08
Аноним прокомментировал материал «С какими трудностями сталкиваются бухгалтеры из-за переходного периода по страховым взносам в отчетности за I квартал 2017 года»
13:03
Аноним прокомментировал материал «С 26 апреля физлица смогут купить облигации федерального займа»
13:00
Аноним прокомментировал материал «ВЦИОМ: россияне счастливы, как никогда раньше»
13:00
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «ВЦИОМ: россияне счастливы, как никогда раньше»
12:57
Аноним прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
12:51
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «ВЦИОМ: россияне счастливы, как никогда раньше»
12:51
Клерк
Vadimello прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
12:48
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
12:42
Аноним прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
12:37
Клерк
varo прокомментировал материал «Какие модели жизненного цикла бизнеса важно знать директору»
12:33
Аноним прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
12:22
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не принимает расчет по страховым взносам из-за отсутствия ИНН сотрудника»
12:16
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не принимает расчет по страховым взносам из-за отсутствия ИНН сотрудника»
12:10
Клерк
Safra прокомментировал материал «87% бухгалтеров столкнулись с отказом в приемке расчета по страховым взносам»
11:59
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
11:58
Клерк
Женская логика прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
11:52
еще
 