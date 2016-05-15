Импорт сыра значительно сократился

С начала этого года по 16 апреля импорт сыров из стран дальнего зарубежья в Россию сократился на 43,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Итоговые поставки составили 4,3 тыс. т, следует из обзора Минсельхоза о внешнеэкономической деятельности АПК. При этом отечественное производство сыров растет: в период с января по март оно составило 105 тыс. т (рост 2,2%), по сырным продуктам — 56,5 тыс. т (рост 6%). Основной поставщик сыра на отечественный рынок — Белоруссия — сократил поставки: в период с января по март они снизились на 4%, пишут «Известия».

По мнению члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадия Пономарева, который курирует отрасль молока и молокопродуктов, в ближайшее время российские производители будут замещать не только сыр из дальнего зарубежья, но также и белорусский.

По данным ФТС, по итогам прошлого года абсолютным лидером по поставкам сыра в Россию была именно Белоруссия, сумма поставок из которой составила $630 млн (около 42,5 млрд рублей). Второй страной в списке является Аргентина, которая ввезла в Россию сыра на $37 млн (около 2,5 млрд рублей). Также в пятерку крупнейших поставщиков вошли Сербия, Уругвай и Швейцария.

Пока сокращение поставок сыра из стран дальнего зарубежья и Белоруссии не оказало существенного влияния на цены, с начала этого года они выросли на 3%, следует из обзора Минсельхоза о внешнеэкономической деятельности АПК.