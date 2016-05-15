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Роструд напоминает россиянам о короткой рабочей неделе

02.05.17 15:32

В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что в связи с празднованием Дня Победы после нынешней рабочей недели у россиян будет четыре выходных дня подряд, а на следующей неделе будет всего три рабочих дня.

"Два календарных выходных дня - суббота, 6 мая, и воскресенье, 7 мая. 9 мая, вторник, является нерабочим праздничным днем. Понедельник, 8 мая, в этом году будет нерабочим в связи с переносом на эту дня выходного дня с январских праздников, в частности, 7 января 2017 года, который приходился на субботу. Таким образом, в связи с праздником будет четыре выходных дня", - заявил "Интерфаксу" замглавы Роструда Иван Шкловец.

Соответственно, после Дня Победы у россиян будет трехдневная рабочая неделя со среды, 10 мая, до пятницы 12 мая включительно.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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