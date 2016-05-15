Клерк.Ру
 

В России планируют ввести маркировку красной и черной икры в 2018 году

02.05.17 16:33
2

Маркировка красной и черной икры для борьбы с браконьерством может появиться в России уже в 2018 году.

Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Для нас пока важно, что принято решение по маркировке красной и черной икры. Я не думаю, конечно, что успеем запустить систему в этом году, поскольку предварительно мы должны определить тот легальный объем черный икры, который производится в аквакультурных предприятиях (на рынке легальной может быть только икра, произведенная на осетровых заводах, промышленный вылов запрещен – ред.). Ведь легализация браконьерской икры иногда идет через аквакультурные предприятия, когда, якобы, увеличивается объем производства", — пояснил замминистра. По его словам, важно этого избежать.

Шестаков сообщил, что Россия может ввести маркировку черной и красной икры без параллельного ее ведения на территории ЕАЭС, однако в таком случае продукция из стран этого союза в России может стать нелегальной.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил РИА Новости, что стоимость марок при введении маркировки красной и черной икры не должна заметным образом повлиять на цену продукции.

"Стоимость идентификационной марки заметно не повлияет на конечную цену продукта", — сказал он.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
2 мнения
Люди которым это нравится
Новости директору
 
Почта России обнаружила полтонны "нелегальной" икры с помощью рентгена
 
Новости директору
 
Поставщик черной икры от кризиса не пострадал: поставки в Госдуму не уменьшились
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
6
Мнения98
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
16:59
Аноним прокомментировал материал «В России планируют ввести маркировку красной и черной икры в 2018 году»
16:59
Аноним прокомментировал материал «Почему бухгалтеры отказываются от справочно-правовых систем»
16:59
Аноним прокомментировал материал «Индексировать пенсии будут с первого месяца после увольнения»
16:55
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «В России планируют ввести маркировку красной и черной икры в 2018 году»
16:55
Аноним прокомментировал материал «Совместительство и совмещение: как не запутаться»
16:45
Клерк
msneg прокомментировал материал «Распланируйте дела в бухгалтерии на май»
16:34
Клерк
Тамри прокомментировал материал «В порядок ведения кассовых операций внесут изменения»
16:33
Клерк
Iren прокомментировал материал «Распланируйте дела в бухгалтерии на май»
16:33
Клерк
Тамри прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
16:31
Клерк
msneg прокомментировал материал «Почему бухгалтеры отказываются от справочно-правовых систем»
16:29
Аноним прокомментировал материал «Минимальная пенсия московских пенсионеров – 11561 рубль»
16:27
Аноним прокомментировал материал «Почему бухгалтеры отказываются от справочно-правовых систем»
16:19
Аноним прокомментировал материал «Что изменилось в 2017 году?»
16:17
Клерк.
Кошки Рyлят прокомментировал материал «Опрос для пользователей 1С: люблю или ненавижу»
16:04
Клерк
msneg прокомментировал материал «Как исправить ошибки, обнаруженные после подписания бухотчетности»
15:31
Аноним прокомментировал материал «Как исправить ошибки, обнаруженные после подписания бухотчетности»
15:24
Аноним прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
15:06
Аноним прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
15:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
14:57
Аноним прокомментировал материал «Индексировать пенсии будут с первого месяца после увольнения»
14:48
Аноним прокомментировал материал «Индексировать пенсии будут с первого месяца после увольнения»
14:42
Аноним прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
14:35
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
14:26
Аноним прокомментировал материал «Как зарегистрировать онлайн-кассу? Семь правильных шагов»
14:22
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
14:20
Клерк
Листопад5 прокомментировал материал «Получить налоговый вычет можно у работодателя, не заполняя декларацию»
14:20
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
14:14
Клерк
svetuochek прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
14:13
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
14:00
Аноним прокомментировал материал «Резерв по сомнительным долгам. Налоговый учет. Применение ПБУ 18/02. Пять примеров»
13:56
Клерк
svetuochek прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
13:49
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
13:48
Аноним прокомментировал материал «Получить налоговый вычет можно у работодателя, не заполняя декларацию»
13:47
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
13:30
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
12:58
еще
 