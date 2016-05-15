В России планируют ввести маркировку красной и черной икры в 2018 году

Маркировка красной и черной икры для борьбы с браконьерством может появиться в России уже в 2018 году.

Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Для нас пока важно, что принято решение по маркировке красной и черной икры. Я не думаю, конечно, что успеем запустить систему в этом году, поскольку предварительно мы должны определить тот легальный объем черный икры, который производится в аквакультурных предприятиях (на рынке легальной может быть только икра, произведенная на осетровых заводах, промышленный вылов запрещен – ред.). Ведь легализация браконьерской икры иногда идет через аквакультурные предприятия, когда, якобы, увеличивается объем производства", — пояснил замминистра. По его словам, важно этого избежать.



Шестаков сообщил, что Россия может ввести маркировку черной и красной икры без параллельного ее ведения на территории ЕАЭС, однако в таком случае продукция из стран этого союза в России может стать нелегальной.



Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил РИА Новости, что стоимость марок при введении маркировки красной и черной икры не должна заметным образом повлиять на цену продукции.

"Стоимость идентификационной марки заметно не повлияет на конечную цену продукта", — сказал он.