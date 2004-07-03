Клерк.Ру
 

Проверки Роструда автоматизируют

28.06.17 17:05
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В рамках совещания в Аналитическом центре при Правительстве РФ Роструд представил автоматизированную систему, внедряемую в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства. Система включает в себя проверочные листы, которые в ближайшее время инспекторы труда начнут использовать в ходе проведения плановых проверок.

«К концу года проверки, проводимые инспекторами труда, станут автоматизированные. Для этого Роструд создал и внедряет Автоматизированную систему управления контрольно-надзорной деятельностью», – рассказал в ходе совещания начальник управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Федеральной службы по труду и занятости Олег Украинский.

По его словам, это принципиально новая информационная система, которая независимо от инспектора инициирует процессы контрольно-надзорной деятельности, отслеживает сроки их реализации и блокирует возможность неправомерных действий, способствует защите трудовых прав граждан, повышению прозрачности и снижению нагрузки на работодателя. Ранее основные направления системы были одобрены Подкомиссией по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества и условий ведения предпринимательской деятельности.

Олег Украинский подчеркнул, что «чек-листы» будут опубликованы в открытом доступе на сайте Роструда. При этом сами контрольные вопросы будут формировать жесткий алгоритм проверки работодателя, от которого инспектор будет не в праве отступить.

В текущем году Роструд разработает 100 «чек-листов», по тем вопросам, которые непосредственно влияют на права работников и обеспечивают безопасность трудовой деятельности. Всего запланировано разработать порядка 200 проверочных листов.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
Клерк
van1971
, Москва
способствует  снижению нагрузки на работодателя.

 Ну, а как же иначе? У нас ВСЕ делается для того, чтобы работодатель чувствовал себя счастливым! 

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