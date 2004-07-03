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Курение у подъездов жилых домов могут запретить

30.06.17 14:29
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В Госдуму поступил проект федерального закона № 212777-7, разработанный с целью защиты интересов некурящих граждан и обеспечения здоровья нации в целом.

 В документе устанавливается запрет на курение в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входов в подъезды многоквартирных домов. Принятый в феврале 2013 года «антитабачный закон» значительно ограничил места и территории, где курение разрешено. Курение запрещено на территориях и в помещениях образовательных организаций, учреждений культуры, спортивных объектов, а также в местах, где оказываются медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги. Кроме того, нельзя курить на межквартирных лестничных площадках, в подъездах жилых домов, кабинах лифта, на чердаках, в подвалах, на технических этажах многоквартирных домов, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов на вокзалы, в аэропорты, порты и станции метро.

«Однако место на выходе из подъезда (крыльце) в запретном перечне не упоминается. Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, - отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. - При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. А жители нижних этажей многоквартирных домов, становятся «заложниками» данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна. Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается кафе, ресторан, офис или магазин».

«Постоянное присутствие «дымящих» способно всерьез испортить жизнь, а также стать причиной возникновения многих хронических заболеваний, в том числе онкологии, у некурящих граждан», - подчеркивают парламентарии. – «Пагубная привычка не только губительно отражается на здоровье самого курильщика и его некурящих соседей, но и приводит к различного рода конфликтам».

Принятие и реализация проекта федерального закона приведет к снижению воздействия окружающего табачного дыма на здоровье граждан, проживающих в многоквартирных домах, считают его авторы.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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